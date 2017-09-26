﻿觀望減稅方案出爐 美朝緊張 杜指三連跌

蘋果公司受負面消息影響，股價四連跌，拖累科技股類表現；加上北韓表示，特朗普在twitter稱結束北韓的言論形同宣戰，令市場氣氛轉趨緊張。美股連跌三日，杜指早段曾大跌130點，跌至22219點，至今晨三時報22282點，跌67點。



美國總統特朗普結束北韓的言論，加上北韓還以攻擊美國空軍和軍艦為目標的宣傳片，引發市場的避險情緒，杜瓊斯工業平均指數今晨三時報22282點，較上周五跌67點；納斯達克指數報6356點，跌70點。滙控（005）美國預託證價格報75.64港元，較香港收市價跌0.51港元；騰訊（700）美國預託證價格報334.13港元，較香港收市價跌7.47港元。



市場憧憬總統特朗普與共和黨領袖本周出爐的減稅方案大綱，當中可能包括將公司利得稅大幅削減至15%，以及調低最高個人入息稅率。



金價重上1300美元



紐約儲銀行行長杜德利表示，抑制物價壓力的因素將會隨時間消退，容許儲局維持循序漸進式的貨幣收緊政策。儲局主席耶倫周二將在克里夫蘭發表有關通脹和貨幣政策的演說，料受市場關注。



市場憧憬美國總統特朗普周三走訪印地安那州時會透露減稅方案內容，利好美匯靠穩，曾升0.49%，見92.625點。倫敦現貨金價亦反彈，重上每盎司1300美元。



港股方面，繼標普下調中港評級後，中央又出招調控樓市，加上美國縮表及北韓地緣政治等不明朗因素夾擊，北水趁長假前收水休戰，面對四面楚歌的港股昨日出現小股災，恒指低開28點，報27851點，已為全日高位，其後大市反覆向下，一度失守50天線（27488點），最多跌404點，低見27476點。大市於27400見支持，尾市跌幅收窄，最終收報27500點，仍急挫380點。國企指數昨收報10912點，下跌196點。大市成交金額1109.73億元。



港股小股災 恒指瀉380點



藍籌股昨日幾乎全線下跌，股王騰訊（700）、建行（939）及工行（1398）成跌市元兇，騰訊及建行齊跌逾1%，工行更跌逾2%，三股合共拖低恒指108點。不過，恒生銀行（011）昨逆市升0.49%；恒安（1044）也升0.72%，為表現最佳藍籌股。



英皇證券研究部總監陳錦興指，港股昨日受壓，主要基於恒指近期多次挑戰28000點不果，加上北韓地緣政治、聯儲局縮表及中央調控樓市等不明朗因素，令投資者轉趨審慎，預計期指結算前港股仍有一定沽壓，倘恒指跌穿27400點將下試27000關，但相信恒指於26800會有較大支持。