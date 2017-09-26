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﻿中銀百年紀念鈔周四認購

2017-09-26 列印
  中銀香港又發紀念鈔！今次發行的是港幣一百元面值的「中銀香港百年華誕紀念鈔票」，慶祝母行中國銀行在香港服務100周年。發行量為500萬張，是歷年來最多。

　　紀念鈔的公開認購期由本周四開始至10月18日。鈔票分3款，合共有324萬套。包括單鈔290萬套，每張288元，三連張有30萬套，每套988元；30連張有4萬套，每套13888元。屆時申請者可登上https://www.bochk100.com/認購，或到中銀分行遞交申請表。申請認購紀念鈔者必須年滿十八歲，並持有有效香港身份證人士。另外，該行亦從單鈔、三連張及三十連張的類別中，特別精選388套「慈善珍藏版」，以競投方式發售，詳情稍後公佈。
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