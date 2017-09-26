﻿限售政策密集出台 內房成跌市重災區 「銀十」旺季前出招

近日中國包括長沙、西安、重慶等8個城市推出調控樓市措拖，內房股昨日成跌市重災區，份屬藍籌股的中海外（688）跌6.78%；華潤置地（1109）更跌7.05%，為跌幅最大藍籌股。早前熱炒的二三線內房股災情更嚴重，中國奧園（3883）及新城發展（1030）齊急瀉逾18%；佳兆業（1638）及恒大（3333）分別跌16%及9%。



踏入「金九銀十」傳統樓盤銷售旺季，又一波樓市調控措施加碼出台，其中6個二線城市推出的打壓樓市新招，規定新購房限售期由2年至5年不等。業內分析指，8月樓價飆升，各地密集出招打擊過度投機，加上房貸利率已升至歷史新高，樓市調控政策日趨收緊，預期還會有城市加入調控陣營。



保定持貨10年始能轉售



8月份，湖南長沙新樓及二手樓價分別按年勁升16.9%及20.2%，為中國70個大中城市中升幅最強勁，長沙隨即頒新規，新購的新樓及二手樓以取得房產證起計要滿3年後才能上市交易。



石家莊規定，買入新樓後，以合同期網簽時限計，持有滿5年才可轉售。重慶、南昌、南寧的購房人要持有滿兩年才可轉售。



現時已有45個城市推出限售；其中，限售期最長的是河北保定，要持有滿10年才可轉售。受此影響，內房股昨全線下挫，其中，奧園急挫18.64%，跌幅最大；今年股價倍升的佳兆業亦跌15.9%。



海通證券首席房地產分析師涂力磊指出，限售將抑制過度投機，2年至10年不等的限售期，料令正常二手供應減少，對後市有負面影響。



易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進預期，限售城市仍會增加，尤其是省會城市和重點三線城市。總之哪裏房價飆升，調控政策便到哪裏。中國指數研究院預期，調控仍然趨緊，二線城市繼續發力限售，三四線城市加碼調控，一線及熱點城市收緊房貸利率。據融360監測數據，8月全國首套房貸平均利率5.12%，連升8個月並創下歷史新高，亦是去年以來首次升穿5%。



中金策略團隊指出，新一波限售令是防止成交旺季地產價格急漲，實際影響是進一步收緊三四五線及更小城市的房價。隨著調控範圍和力度擴大，地產銷售可能進一步轉弱。



碧桂園減慢海外投資



另外，碧桂園（2007）表示，鑑於中國政府嚴查海外物業併購，公司將暫停海外擴張，並延遲對印度等國家的投資。



碧桂園首席戰略官兼副總裁林昭憲於上海接受外媒訪問指，現時內地政府限制海外房地產投資，公司會「暫停一下」。林昭憲續指，中印邊境的緊張局勢，亦無助於印度的發展，並說︰「公司今年於印度研究開發6個城市，現在我們會放慢腳步，因想仔細估算下政府在海外投資上的取態」。



碧桂園昨收報12.1元，跌10.9%，全日成交13.78億元，是去年3月中以來最大的單日跌幅。