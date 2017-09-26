﻿范智廉指美縮表 股樓不虞大調整

美國聯儲局上周公佈10月開始縮表及預告年底前或再加息。將於本月底退休的滙控（005）主席范智廉表示，由於美國退市及利率變化都屬預期之內，故市場沒有太大反應，又料股市及樓市不會出現重大調整。另外，他預計英國脫歐會促使英國以及歐盟加強擴張歐洲以外貿易活動，這對香港及亞洲有利。



范智廉上周在倫敦接受訪問時表示，美聯儲是希望以可預期方法漸進退市，令市場可作調節，由於美息變化已在預期之內，市場亦已消化，故市場並無太大反應。



對於美國退市對股市和樓市的影響，范智廉稱，你可預期當利率上升時，資產價格會下降。近期退市行動，理論上可解讀為美國經濟增長理想，毋須再用刺激措施，故可縮表和加息，同時理論上經濟增長可為資產價格帶來保障，但對於政策制定者來說卻是挑戰之一，因為資產價格增幅遠較經濟增長快，並造成某程度的社會不公，只有有資產人士受惠資產價格上升，沒資產的失業或低薪人士則無法得益，情況令政客表關注，期望能壓抑資產價格升勢。



港可受惠英脫歐



然而，他並不預期股市和樓市會出現重大調整，因為央行的政策制定者並不希望見到市場崩塌，當然這有可能會發生，但事實可見耶倫及其他央行用語小心，似是試圖將調節利率和市場適應力的影響減至最溫和。



他明言由於滙控的資金主要來自零售及工商銀行客戶的存款，而非來自批發銀行方面，所以加息將有利滙控的業績，除非加息去到一點，令過度借貸款的客戶承受財務壓力，並導致出現壞帳，這則會抵銷加息的利好效應。隨著英國將會脫歐，范智廉重申，滙控計劃最多會將1000個倫敦職位遷移巴黎，迄今遷移人數只是很少，又強調集團在法國已有營業牌照及服務能力，故毋須在當地成立新據點。