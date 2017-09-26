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﻿聯通混改進入大直路

2017-09-26 列印
　　中國聯通（762）母公司聯通A股混改計畫已進入大直路，董事長王曉初表示，聯通混改方案正進入最後一道程序，中證監正在審批，預計約1個月時間可以完成。另外，中電信（728）指現時無海外併購的具體計畫，間接否認收購巴西電訊公司。

　　王曉初接受傳媒採訪時表示，混改方案現時正待通過中證監審批的最後一道程序，預計1個月時間便可完成，戰略投資方的資金預計今年內能全部到位。他亦表示，大數據業務的工作已開展，車聯網和雲業務有專門的公司，針對物聯網的公司即將成立。

　　另外，外地媒體昨引述巴西電訊營運商Oi財務總監Ricardo Malavazi Martins指，Oi與中電信已簽署關於注資計畫的保密協議，就交易可能性展開研究。不過，中電信澄清並無海外併購的具體計畫。
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