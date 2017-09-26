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﻿亞煤遭DQ 股價插39%

2017-09-26 列印
　　在周日公佈被聯交所勒令除牌的亞洲煤業（835），昨天股價急瀉39%。聯交所指，上市公司有足夠機會說明自己是否符合繼續上市。亞洲煤業昨日甫開市已直插32%，其後跌幅進一步擴大，全日低見0.035元，創52周新低，收報0.036元，全日跌38.98%，成交額430萬元。

　　聯交所發言人回應本報查詢指，不評論個案及監管細節，但一般來說，停牌及除牌通知均會根據《上市規則》第6.01（3）條而發出。通知前，聯交所會查閱上市公司的公開信息及向上市公司查詢有關情況，上市公司有足夠機會向聯交所說明自己是否符合持續上市的條件。
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