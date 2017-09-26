﻿亞煤遭DQ 股價插39%

難以想像，民建聯連續多年在開學後做同一項調查，年年結果都發現小學學童書包過重，每年都提出改善建議，情況依然不見改善。教育局是時候認真諮詢學校和家長的意見，探討是否有需要在現行的減重建議之外，訂立更明確的指引，讓學童、家長和學校執行，以免書包超出學童負荷，影響部份人的健康。 書包是學生必需品，卻為他們帶來「不能承受的重」。民建聯按照衞生署建議——書包重量不超過體重的十分之一為標準，了解全港各區九百六十多名小一至小六學童的情況，發現八成三受訪者書包過重，平均重四點九公斤（標準為三公斤），超重的比例高達六成三，創同項調查十年來的新高，反映問題愈來愈嚴重，只是未見有跟進的調查，了解...

2017-09-26