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﻿金馬能源今起招股 津上機床首日升14%

2017-09-26 列印
　　內地焦炭生廠商及焦化副產品加工商河南金馬能源（6885）今日起招股，每股招股價2.11至3.39元，集資最多4.51億元，每手1000股入場費3424.16元，擬於10月10日在主板掛牌。該公司董事長饒朝暉表示，上市集資部份資金用於發展液化天然氣（LNG），預計生產設施將在明年首季營運，年產能達1.23億立方米。

　　金馬能源擬發行1.33億股，國際配售佔90%，其餘為香港公開發售，海通國際為獨家保薦人。若以招股價中位數2.75元計算，集資淨額料為3.2億元，當中50%擬用於LNG，包括1.28億元用於焦粒造氣設施的建造費用，以確保生產LNG所需的煤氣供應，預計明年上半年將投入營運，其餘3200萬用於投資LNG生產設施。

　　另外，津上機床中國（1651）昨日於主板掛牌上市，收報6.43元，較招股價的5.6元高14.8%，成交額為1.2億元。不計手續費，每手1000股賺830元。
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