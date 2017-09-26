﻿IFC外望——麥記染紅多搞作 孖內房推概念店

自從麥當勞喺年初染紅，由中信（267）及基金凱雷合組嘅財團接手中港麥當勞業務兼未來20年特許經營權之後，麥當勞中國就搞作不斷，上星期五先啱啱同碧桂園（2007）簽完戰略合作，轉過頭來又同中海外（688）簽，孖實內房企業拍住上。



細心諗，其實麥當勞中國同中海外合作都係自然不過嘅事，大家都係央企旗下，兄弟同心，其利斷金。根據協議，中海地產將喺60多個核心主流城市嘅商業綜合體、社區商業、寫字樓等地，與麥當勞中國開展合作。麥當勞中國亦會喺與中海地產嘅合作項目中，率先推出新一代概念店。



麥當勞中國首席執行官張家茵話，希望將麥當勞不同嘅業務形態，同中海地產旗下嘅業務緊密連接，提出更多創新解決方案，共同加速業務發展，同時鞏固麥當勞喺一線城市嘅市場地位。咁又係，中信接手嗰陣講過麥當勞未來5年銷售額嘅年均增長率要保持雙位數，又話到2022年底，中國麥當勞餐廳要由2500家增加到4500家，咁大諗頭，唔拖埋內房幫手邊搞得掂。



不過講到大搞飲食業，又點只得麥當勞？阿里巴巴旗下螞蟻金服上年夥拍春華資本，豪擲4.6億美元入股百勝中國，百勝喺中國經營超過5000間肯德基（KFC）同1600間必勝客（Pizza Hut），被視為麥當勞中國嘅勁敵。



最有價值品牌 蘋果五連霸



互聯網嘅影響力無遠弗屆，新鮮出爐嘅全球最有價值品牌首十名，除咗第4嘅可口可樂、第7嘅豐田同第9嘅平治汽車外，其他清一色都係科網公司。蘋果同谷歌更加係五連霸，穩坐冠亞軍寶座。



呢個由最大品牌諮詢公司Interbrand編制嘅全球百大最有價值品牌榜，今年已經係第18年，主題係《在轉變中的世界成長》，主要檢視人、科技同品牌三大元素。喺無網絡唔得嘅今日，能夠打入頭三甲嘅自然係當世科網名牌，除咗蘋果同谷歌，仲有近期人氣同業績都向前邁進一大步嘅老牌科技公司微軟。至於其他上榜公司，按次序係可口可樂、亞馬遜、三星、豐田、facebook、平治同IBM。facebook係頭一次打入十大，品牌價值按年增48%最勁；亞馬遜亦增長29%。



值得一提嘅係，中國名牌都開始打入呢個榜，民企當中，以排第70位嘅華為最高。近年搞通訊同智能手機都有聲有色，令佢同時打入《財富》雜誌500強名單第83位。



高瞻