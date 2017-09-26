﻿市場簡訊

—國資委公佈，東航（670）母公司東方航空集團與平保（2318）在上海簽署戰略合作框架協議，合作包括混改領域。根據協議，東航集團和平保將互為對方重要客戶，合作範疇涉及混改及業務方面。東航集團同時宣佈，與招商局港口（144）母企招商局集團，在旅遊服務及融資租賃等多個領域開展合作。







—平保（2318）旗下平安人壽公佈，截至9月21日，該公司及一致行動人士持有工行（1398）H股4.993%。9月22日，再通過二級市場買入596.2萬工行H股，令其持有工行H股5%（公司另持有工行A股，惟未達到披露標準）。平安人壽認購工行H股的資金主要來自保險資金，包括壽險傳統、分紅及萬能帳戶。







—超大現代（682）公佈截至今年6月底止全年業績，虧損收窄至32.46億元人民幣，去年同期虧損為42.48億元人民幣；每股虧損99分；不派末期息。期內，收益錄得8.26億人民幣，按年下降26.2%。







—九號運通（009）日前宣佈，執行董事錢凌玲之子朱柏衡向小股東提出股份要約，但仍保留該公司的上市地位。市場對朱柏衡的要約反應正面，股價昨天升9.8%，收報0.28元。然而通告亦指出，朱柏衡及其一致行動人士會將手上約21.67%的公司股權抵押給東海國際金融，以套取資金進行上述股份要約。此外，透過要約從小股東取得的股份，亦會一併抵押。換言之，九號運通控股權最終誰屬，仍會有變數。







—宏輝集團（183）公佈截至6月底止年度業績，股東應佔盈利710.6萬元，每股盈利0.21仙，不派末期息。



—寶威控股（024）公佈，向海通新加坡發行不超過2000萬美元之可換股債券，換股價0.26元，年息7%。假如海通新加坡行使換股權，寶威控股將合計發行約6.04億股換股股份，佔擴大後已發行股本10.85%。所得款項計劃用作鋰礦上游資源業務之營運資金。







—新天綠色能源（956）公佈，於董事會上通過A股發行方案，惟仍須股東會、證券監督管理部門及其他相關監管機構的批准。公司擬發行不超過1.35億股A股，分別約佔已發行內資股及已發行股本的7.18%及3.63%。是次集資淨額將用於投資河北建投豐寧森吉圖風電場三期工程項目。







—中石化油服（1033）公佈，旗下科威特分公司與科威特石油公司（KOC），分別簽署了兩台深井修井鑽機合同及5年錄井項目合同，合同額分別為6000萬美元和2500萬美元。







—中國銀行業協會專職副會長潘光偉在國新辦發佈會上稱，銀行對企業併購的檢查是基於審慎經營，中銀監並未要求檢查海航及萬達的併購交易。







—賈躍亭投資的智能電動汽車公司法拉第未來（Faraday Future）已致函內華達州政府，表示放棄在該州獲得的稅務優惠及用於建廠的土地，同時歸還已獲得的稅務減免和優惠資金。新廠移師加州漢福德城（Hanford），佔地面積約9.29萬平方米，以租賃形式使用，料很快投入使用。另外，已獲融創（1918）入主的A股上市公司樂視網發公告指，計劃以不超過30億人民幣，收購樂視投資所有股權，但不包括其旗下非金融類資產及業務。