﻿年底加息機會70% 耶倫重申緩慢加息

儲局主席耶倫在全美商業經濟協會（NABE）年會上發言指，儲局或對通脹的模式和強勁的就業作出錯誤的估算，不過她重申，緩慢加息是恰當的做法。期貨市場顯示，儲局年底加息的機會增至70%。在她發表言論後，美股早段升勢收窄，至今晨三時，杜指報22309點。



美國聯儲局主席耶倫於NABE年會午宴上發表演說，她指出，聯儲局或對通脹和強勁的就業市場作出了錯誤的判斷，直言當局隨時會就最新的數據而對經濟前膽作出修改。耶倫又指出，通脹的下行壓力或會出乎意外地持續出現，儘管通脹未來數年預期會維持在約2%水平，但不排除實際情況會有偏差，更坦言通脹穩定維持在2%的難度較預期為高。對於美國經濟前景，她認為目前正面臨一定的不穩定性。



杜指三時升13點



杜瓊斯工業平均指數早段曾升73點，惟在耶倫發表言論後，升幅大為收窄。截至今晨三時，杜指報22309點，升13點；納斯達克指數報6391點，升20點。滙控（005）美國預託證價格報75.68港元，較香港收市價跌0.52港元；騰訊（700）美國預託證價格報337.76港元，較香港收市價升0.16港元。



經濟數據方面，7月份的S&P CoreLogic Case-Shiller美國20城樓價指數按年升5.8%，升幅高於市場預期的5.7%；經季節性調整後按月升0.35%，升幅亦高於市場預期的0.2%。同期全國樓價按年升5.9%。此外，美國8月份的新屋銷售報56萬年率單位，意外按月跌3.4%。同日出爐的會議局9月份消費者信心指數報119.8，低於8月經向下修訂後的120.4，以及市場預期的120點。



油價重回牛市 三桶油報捷



油價方面，紐約11月期油價昨曾跌至每桶51.43美元，跌79美仙，相當於1.51%；儘管英美兩地期油價回軟，但以今年低位計，兩地油價反彈幅度已超過20，分析師認為技術上已重回牛市。



油價牛市重臨，港股在三桶油領漲下，結束三連跌。恒指自上周四起，連跌3個交易日，累跌逾600點，昨日終現反彈，大市低開191點，迅速觸及全日低位27300點，其後拗腰彈，高見27567點，升67點，收市前略為回吐，恒指收報27513點，升12點，總成交970億元。國指收報10968點，升56點。三桶油表現標青，中海油（857）及中海油（883）都升逾3%。



此外，據聯交所權益披露資料顯示，復星國際（656）於周一（25日）減持3.83億股民生銀行（1988）股份，平均價約7.28元，套現27.88億元。減持後，復星持有民行的持股由5.87%，降至0.35%。