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﻿陳啟宗唱好中國 指歐洲玩完

2017-09-27 列印
  恒隆地產（101）主席陳啟宗出席論壇時再次唱好中國，指西方世界不能將西方模式強加於中國，反而中國走西方模式才會出問題。他坦言，中國崛起已勢不可擋，但亦不代表西方沒落。中國與西方發展可以並存，但要有秩序。

　　陳啟宗認為，後特朗普時代的美國經濟尚可持續一段時間，但特朗普的言論會損害社會道德，對美國乃至全世界都不是好事，他更唱淡歐洲，直指「忘記歐洲吧，歐洲經濟已經玩完。」

　　另外，惠理（806）主席謝清海出席同一場合時表示，雖然內地有債務，但內地的經濟穩定、外匯增加、加上中共十九大後相信在政策改革、市場開放、資本管制等方面的政策會更清晰，並不認同評級機構下調內地主權評級，認為內地的股票非常吸引。
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