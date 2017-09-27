﻿長和螞蟻金服組合資 聯手營運支付寶HK 八達通：有威脅

香港電子支付科技一向被外界認為是落後於內地及鄰近地區，不過此情況日後或有機會扭轉。長和（001）昨日公佈與「支付寶」母公司螞蟻金服合作，組成策略夥伴聯盟，雙方將組成合資企業，共同營運電子錢包「支付寶HK」，令長和系主席李嘉誠和阿里巴巴董事長馬雲聯手拓展香港的電子支付市場。



長和與螞蟻金服組成合資企業，目標是進一步整合線上線下的支付服務，為消費者帶來全方位的購物體驗，而該合資企業尚待監管機構批准，預計交易可在今年底前完成。至於以港幣付款的「支付寶HK」在今年5月推出，首兩周已吸引超過10萬名活躍用戶使用。目前，已有超過4000家知名香港零售商戶，提供「支付寶HK」掃碼支付服務。



交易料年底前完成



長和認為，每年超過5000萬名的訪港旅客，加上非常普及的流動通訊科技，令香港具備理想條件，在傳統零售交易中整合電子創新科技，今次雙方合作將有助促進香港更高效率和更具成效的「無現金」電子消費模式。



長和聯席董事總經理霍建寧表示，此合資企業把消費體驗提升至另一層次。與此同時，長和的龐大市場網絡和豐富營商經驗，結合螞蟻金服的科技專長，將帶來龐大效益。至於螞蟻金服首席執行官井賢棟則指出，每月數以百萬計人進出粵港澳大灣區，螞蟻金服致力為該區居民提供全方位電子金融服務。



「支付寶HK」除了支援店內付款服務外，在「支付寶」應用程式內，用戶還可使用其他服務和消費，例如購買第三者保險產品，或獲取商戶優惠及訊息等，其中不少本地商戶如飲食資訊指南「開飯喇」，會提供餐飲禮券或客戶獎賞。



八達通將推新服務應戰



面對長和與螞蟻金服組成的合資企業帶來的競爭，八達通行政總裁張耀堂坦言，長和與螞蟻金服兩大實力派組聯盟發展電子錢包服務會為八達通帶來威脅，但仍要視符合作詳情，如採用甚麼科技提供服務等，最終則取決客戶的取向。儘管面對強大的對手，惟張耀堂表示無懼競爭，八達通將會推出連串新服務應戰，11月會推二維碼支付服務，又計劃年底前推八達通Samsung Pay，同時會優化手機App服務，給予客戶更多選擇。



對於今次螞蟻金服與長和破天荒合作，宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，相信阿里巴巴是看中長和旗下的零售網點在本港的覆蓋範圍夠廣泛，例如有屈臣氏、百佳超級市場等，通過與長和合作，可以將支付寶HK迅速滲透到長和旗下的零售網點，林嘉麒相信有助「支付寶HK」在短時間內增加用戶數目。



至於對長和來說，與螞蟻金服合作拓展支付寶HK到旗下的零售商戶，有助增加交易時的營運效率，免卻交易時的現金找續和處理店內的現金。