﻿金融市場部復招聘 渣打催谷債券業務

渣打前兩年還在縮減人手，但經過重整旗鼓後，曾為重災區的金融市場部已恢復增聘。渣打大中華及北亞洲地區金融市場主管陳銘僑表示，因應客戶的需求，該行開拓二手債市交易業務，並增聘債券銷售員及交易員等。他又認為資產價格有泡沫，而市場的危機感大減，衍生工具的引伸波幅低得不合理。萬一有突發事件，市場參與者或完全低估可能出現的震盪局面。



陳銘僑預期，美國12月加息機會大，惟美國加息緩慢，對資產價格沒太大影響，認為大部份資產價格已有泡沫成份。陳銘僑表示，債券通7月初開車首日交易額約70億元，現時平均每日交易額介乎15至30億元，相信隨著10月中第二階段中國人民幣跨境支付系統（CIPS）出台，將有助解決貨銀兩訖（DVP）問題。加上日後可望釐清稅務問題，以及人民幣回穩，明年初債券通每日平均交易額不難達致50億元以上。



看好債券通明年交投



他認為債券通未來更大的收入來源，將來自其衍生工具，若投資者經債券通買債後想套現，則可將所持債券打包成結構產品，再沽售獲利，如總回報掉期（Total return swap）產品便有這個作用，對銀行而言這項業務發展空間相當大。總回報掉期衍生產品交易金額最低門檻5000萬至1億美元。



因應市場的發展形勢，他指，該行會在數個業務範疇增加人手，包括債券銷售員及交易員，交易員團隊會有7人，主要由於今年發債體趁息低趕快發債融資，令發債活動十分活躍，而私人銀行、互惠基金等客戶對二手市場債券需求尤大，當中不乏中資機構對內地債券的需求。除香港外，集團過去一年亦在紐約、倫敦佈局，設立債券交易樞紐，服務不同地區的客戶。同時，隨著大宗商品價格回穩，未來數月將先由倫敦調動2名人手到香港負責金屬買賣，另會聘請來自投行的人員從事信貸市場的結構產品，現時香港交易室包括前中台人員合共超過300人。