  • 2017年9月27日 星期三
  • 33º
  • 70%
熱門： 番禺車禍中銀紀念鈔城巴大學生首置計劃方力申

日報新聞 > 財經

﻿嘉年華15億購加地產項目

2017-09-27 列印
　　嘉年華國際（996）昨天宣佈，斥資2.45億加元（約15.5億港元），收購一項加拿大地產項目。該項目位於溫哥華市中心，地皮面積約4.16萬方呎，並連同建築物的可銷售永久業權。

　　嘉年華國際續稱，上述物業交易的代價，是買賣雙方參考了附近相若物業的市值，以及一名獨立估值師的評估，再經公平磋商而訂出。至於購買該項物業所需款項，將由該集團的借款以及內部資源撥付。根據購買協議，該集團應付最高金額將不會超過3億加元。此外，收購上述項目的交易，還有待完成若干先決條件後方可落實。買賣雙方計劃在今年12月11日進行交易，而在雙方同意之下，也可以另訂日期。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd