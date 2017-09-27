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﻿涉造假遭罰 墨龍股價反升

2017-09-27 列印
　　山東墨龍（568）宣佈，該公司及當事人已接獲中國證監會的《行政處罰決定書》，涉及內幕交易、業績造假，導致公司、實際控制人及多位高管被處罰。該公司表示，公司股票不會因處罰而被暫停上市或終止上市，會強化內部治理及訊息披露管理，及時履行訊息披露義務。而中證監的處罰，不涉及上市公司，不會對日常經營造成影響。雖然被中證監處罰，但股價卻勁升11.3%，收報1.38元。

　　香港證監會方面在回覆本報查詢時表示，關於內地上市公司違規問題，若果涉及香港上市業務，會視乎情況而跟進。根據與中證監早年簽訂的協議訂明合作框架，包括協助調查、訊息的交換及有關市場或產品的安排。
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