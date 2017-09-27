﻿IFC外望——港人對強積金了解略增

富達國際公佈「富達積金達人指數」，由去年69.1點，略升0.5點至69.6點，反映僱員對強積金的了解稍為增加。富達國際香港退休金業務總監陸劍平（見圖）表示，強積金成員普遍低估強積金儲蓄的複息效應。陸劍平相信，成員對強積金的投入度及理解度略為增加，主要是預設投資策略（DIS）在今年推出，積金局增加推廣，提升市民對強積金的認知，而富達亦收到不少成員致電查詢DIS資料。



該指數是訪問1000名強積金成員，了解他們對強積金認識。指數是由「理解度」、「投入度」、「認識度」三大部份組成。今次理解度及投入度分別微升1.9及1.6點，至73.8點及52.4點。而認識度是第二年下跌，微跌1.8點至82.6點。



另外，調查亦顯示，年紀最輕的90後強積金成員，選擇投資股票基金的佔比只有37%，陸劍平指，他們的風險承受程度與年齡不配合。他指，DIS的推出是讓市民有最基本的投資安排，相比之下，調查發現90後成員更為保守。相信是他們的投入程度不高，只是隨機揀選其他基金投資所致。



環聯：千禧代成樓接生力軍



調查顯示，X世代（出生於1965至1979年間）成為本港按揭貸款增長的主要動力的年齡層。環聯公佈2017年第2季香港信貸行業分析報告，今年首季X世代的新做按揭所佔比率為44%。千禧世代（出生於1980-1994年間）新做按揭數目的上升情況亦相當顯著。



環聯香港區研究及顧問部總監Brendan le Grange表示，千禧世代成為人口中重要的增長動力，並於可見將來推動消費者信貸市場發展。



千禧世代在今年首季的申請按揭貸款佔比，由26.3%上升至32.3%。



Brendan le Grange指，雖然X世代消費者所佔比率最高，但千禧世代的角色卻日漸增強。短短4年間，只有千禧世代新做按揭的數目佔全港總額的比率錄得增幅，上升近70%。而嬰兒潮世代（出生於1946年至1964年）的申請按揭的次數則下跌30%，而X世代同樣錄得8%的跌幅。



另外，有73%的千禧世代，於2017年首季開立按揭貸款帳戶時，信貸評級達超優級別，比率高於去年同期的69%；而X世代和嬰兒潮世代的按揭貸款申請人，信貸評級屬超優級分別為71%和69%。



高瞻