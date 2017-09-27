﻿市場簡訊

—創興銀行（1111）公佈，以6.58億元向陽光房地產基金（435）出售一項物業。該物業為位於彌敦道591號及長沙街13號之豐順商業大廈，總建築面積約3089平方米。創興銀行出售該物業之後，會將部份商舖及辦公室租回。創興銀行表示，出售上述物業之後，預期將錄得收益約5.74億元。







—早前遭烽火研究（Blazing Research）狙擊的中國家居（692）發出公告，指由於獨立董事委員會正進行獨立調查，且正在獲取有關其權利及可能法律行動的法律意見，故公司及其董事現時未能就該等指控作任何評論。該公司強調，業務現時正常營運。該股繼續停牌，直至另行公告。







—中交（1800）公告，擬公開發行不超過200億元A股可換股債券，集資將全部用於六個高速公路擴建項目，以及工程船舶和機械設備購置項目。







—協合新能源（182）宣佈，旗下附屬浩泰新能源與供應商遠景能源訂立採購合同，以總代價4.03億元人民幣，即約4.75億港元，採購風力發電設備。採購風力發電設施，是供河南省風電場項目使用，當中包括主機組、發電系統、控制系統硬件及軟件等。







—俄羅斯媒體引述消息人士報道，萬科（2202）考慮收購當地物業投資公司O1 PROPERTIES的股份。O1 PROPERTIES為莫斯科專營高檔辦公物業的地產公司之一，主要業務為收購、發展及管理辦公室物業。







—中國華星（485）宣佈，以2005萬元人民幣收購遼寧省本溪桓仁縣西關村一幅商住用途土地，佔地面積4.62萬平方米，建築面積8.05萬平方米。集團認為，遼寧本溪桓仁縣西關村土地供應銷售前景有限及樂觀，預計收購可改善集團業務結構及增強股東回報。另外，集團以1.25億元人民幣出售同盛遠全部股份及銷售貸款，同盛遠主要從事物業投資及電梯銷售與安裝，預期錄得收益約167萬元人民幣（約196萬港元）。







—樂視網創辦人賈躍亭於微博稱，電動跑車法樂第項目未來將繼續保有美國內華達州北拉斯維加斯市的土地，在該地的中長期生產計劃不變。法樂第雖要暫時退還補貼予當地政府，但在中長期計劃重啟後會再次申請。公司短期內會聚焦於加州的工廠，以加快生產，確保如期交車給顧客。







—阿里巴巴昨宣佈，為進一步推動其新零售策略，將斥資人民幣53億元以增持其物流關聯公司菜鳥網絡，持股比例將由47%增加至51%。阿里巴巴亦宣佈擬於未來五年繼續投入1000億元人民幣，以加快建設的物流網絡。







—IMAX中國（1970）與內地第二大影院投資公司大地影院集團簽訂協議，將共建5間IMAX影院。影院將坐落於內地一線、二線及三線城市的新商業綜合體中。併購交易之後，大地旗下的IMAX影院總數將由5間提升至10間。







—萬達酒店發展（169）公告，宣佈以8.78億元，向母公司收購萬達酒店管理（香港）全部股權。萬達酒管主要從事酒店管理及運營業務。收購完成後，萬達酒管現時管理及運營的所有酒店，仍將繼續無償使用萬達品牌。