﻿「頂頭槌」中籤率僅0.6% 眾安人人有份 暗盤升15%

由「三馬」持股的本港首隻金融科技（Fintech）股眾安保險（6060），將於今日掛牌，公開發售獲12萬名投資者認購，錄得近400倍超購，人人有份穩中1手，以昨日暗盤價收升近15%計算，不計手續費，每手100股賺890元。不過，以獲派3手來計算，需要斥資180萬元認購3萬股才能抽中，故借孖展所賺有限。



據眾安配發結果，成功認購並抽中1手的投資者人數高達1.77萬人，但抽中2手要認購80手，要穩獲3手更要認購300手，斥資高達180萬元。大額認購方面，共接獲167名「頂頭槌飛」，每張認購近3億元，但中籤率僅得0.62%。以「頂頭槌飛」為例，並以90%孖展及1.3%利息計算，股價升約4%才能成功回本。



「三馬」持股平均



有基金人士預計，首日掛牌股價有望隨暗盤價保持約10%升幅，而中長線投資者則需要留意三馬持有股份較為平均，沒有單一大股東，而三者也各自有其自己的金融業務，未來能夠分配多少資源給予眾安值得關注，「可能唔當『親生仔』，只是『孤兒仔』」。



眾安凍結資金高達2330億元，為今年凍資王。該股共發售1.99億股，但由於5%公開發售部份獲得391.7倍超購，已啟動回撥機制佔比增至20%，該部份股份增至3985.88萬股。該股以招股價上限59.7元定價，預計集資淨額將為115.31億元。全球發售後，「三馬」通過螞蟻金服、騰訊（700）及平保，將分別持有13.82%、10.42%及10.42%股份。



散戶多或損炒風



有未參與該次招股的基金從業員表示，沒有太多資金成本壓力的機構投資者，一般都會參與眾安招股，因其為Fintech股唯一選擇，作為基金則要考慮資金成本，眾安從基本面上來看並不吸引，未來會視乎其會否作收購等業務拓展，來決定是否入手。



東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，眾安受惠於三馬效應，首日開市10%升幅應該沒有難度，沒有貨在手的投資者可以考慮買入。現時其業務仍處於虧損，但由於包含科技元素，故投資時應更多注重其未來業務發展，存在隱憂為三馬持有股份較為平均，而三者也各自與其他金融機構合作，或存在相關資源競爭。



豐盛金融分析員馮宏遠表示，招股結果顯示散戶比例比較高，加上一人一手等因素，料炒風不會太盛，股價首兩至三日料能有約20%升幅，其後料將略有調整後再度回穩。



信誠聯席董事張智威表示，參考早前場外價及昨日暗盤價，68至67元位置有較多支持，70元開始沽盤比較多，短線投資者可以作為買賣參考價。



