﻿黃金周前資金抽緊 人幣曾跌穿6.64關 耶倫放鷹美匯升

聯儲局主席耶倫周二為在疲軟通脹下為漸進加息辯解，稱要慎防加息太慢，指勞工市場有可能過熱導致通脹加速的風險。利率期貨隨後顯示12月加息機會超過八成，美匯應聲轉強至93點之上，日圓兌港元進一步跌穿6.9算，而人民幣匯率續軟，兌美元曾跌破6.64關。



市場同時憧憬總統特朗普稍後出爐的減稅方案，令美匯指數一枝獨秀，昨日曾升0.69%，見93.604點的1個月高位；日圓低見113.23兌1美元（每百日圓兌6.89港元），跌0.88%。歐羅和英鎊兌美元分別跌0.64%和0.7%，見1.1718美元（歐羅兌9.15港元）和1.3364美元（英鎊兌10.44港元）。



在岸人幣近一個月低



在岸人民幣（CNY）周三續創近一個月新低，盤中一度跌破6.64關口，尾市跌幅收窄，收報6.635，較上日跌45點子。交易員稱，「十一」超級黃金周前夕，人民幣資金抽緊，境內沽空人民幣成本抬高，限制人幣跌幅，料後續人民幣跌勢將趨緩。



同時，為免人民幣跌勢過急，監管當局疑似過濾中間價，昨下調116點子，報6.6192，錄得三連跌。



耶倫在全美商業經濟協會（NABE）發表演說稱，若等到通脹重回官方的2%目標才加息是鹵莽的做法，原因目前的寬鬆貨幣政策收活絡經濟之效，通脹卻表現相當遲滯，但估計是短期現象，所以應該維持漸進加息來對應。



分析師認為耶論這番演說屬審慎鷹派，也與儲局大多數官員同調，認為年底前應再加息一次，該央行16名決策官員中僅4人認為應該按兵不動到明年。利率期貨市場昨日押注儲局12月再加息四分一厘的機率高逾80%。



恒指反彈 內房回升



大市方面，期指結算前夕，港股周三先跌後升，恒指低開9點，報27503點，已為全日低位所在，其後於工行（1398）及瑞聲（2018）造好下回升，先後收復50天線（27531點）及27600點，一度高見27673點，最多升160點，最後收報27642點，漲129點或0.47%；國企指數收報11035點，上揚67點或0.61%，成交金額858.29億元。滬深南向資金合計淨流入16.35億元人民幣。



市場消化內地調控樓市消息，內房股回升，融創中國（1918）及萬達酒店（169）齊急升逾10%，華南城（1668）更升16.9%。手機設備股亦反彈，除瑞聲造好，舜宇（2382）升近6%，丘鈦（1478）更升逾7%。



上證指數收報3345點，升1點或0.05%，成交額1690億元（人民幣，下同）；深證成指收報11036點，升86點或0.79%，成交額2492億元；創業板指收報1854點，升15點或0.84%，成交額725億元。