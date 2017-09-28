﻿國企首遭空軍狙擊 國藥被指誇大現金流

研究機構GMT Research昨日發表報告，指控國藥（1099）歪曲陳述其現金流，又刻意粉飾集團資產負債表，「說服」核數師擴大經營現金流等「三宗罪」，亦是首家狙擊國企上市公司的案例。醫藥股分析員接受本報查詢時表示，報告部份指控有些無稽，該機構只看財報「紙上談兵」，並未與公司溝通求證，同時亦暴露出作者不太了解醫藥行業，故市場對狙擊報告沒有大反應。



受消息影響，國藥股價午後曾受壓，跌至33.2元，但收市前已掉頭向上收復失地，全日升0.43%，收報34.55元，成交4.87億元。



GMT提出的「三宗罪」中，質疑國藥上半年經營現金淨流出150億元人民幣，醫藥股分析員表示，國藥在中期報告電話會議上亦作出清晰解釋，包括醫療改革政策變化令回款速度有所放緩，國藥在醫療機械融資租賃方面增加投資等多個因素所致。



專家：指控無根據



GMT報告又指，國藥似乎「說服」核數師，通過把流動資金項目重新分類為融資活動，持續地放大營運和自由現金流，更指出，這種手法與德爾福汽車（Delphi Auto）和安隆（Enron）的會計醜聞中相同。GMT又提到，曾向安永作出投訴，但未獲回應。該機構續指控，國藥持續增加出售應收帳，進一步平滑營運和自由現金流。GMT認為，經調整上述行為後，國藥不是低槓桿的現金牛，而是一家現金流「嚴重出血」、高負債和以債付息的公司。



據GMT Research官方網頁顯示，該機構為一家總部為於香港的會計研究機構，並受香港證監會監管。報告作者Gillem Tulloch早前已分別於7月11日和8月28日發表對國藥的研究報告，不過當時市場並未留意這兩份報告。



此外，翻查資料，GMT Research並無任何成功狙擊的往績，之前的目標包括恒大（3333）、北控（392）、廉航AirAsia等，但這些公司均沒有「爆煲」。