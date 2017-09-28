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﻿現代牙科冀美子企明年扭虧

2017-09-28 列印
　　現代牙科（3600）去年斥資6億元收購，該公司行政總裁魏聖堅表示，期望仍在虧損中的新併購美國公司MicroDental可於2018年內轉虧為盈。

　　集團於2016年10月收購美國義齒生產商MicroDental。魏聖堅指，收購前，MicroDental在美國的市場佔有率排名約介乎第3至4位，業務虧損主要源於管理問題。

　　於收購後，集團已為該公司作出多項重組，現時整合現代牙科，於當地市場佔有率約1%，排名升到第2至3位。魏聖堅續指，引入美國生產商有助當地服務多元化。他又指，集團旗下的中、美生產商存在某程度上的競爭，但不能互相取代。
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