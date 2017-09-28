  • 2017年9月28日 星期四
  • 33º
  • 60%
熱門： 強積金超市掟狗　首置月餅　小西灣E神

日報新聞 > 財經

﻿《壹週刊》交易延至下月底

2017-09-28 列印
　　壹傳媒（282）出售旗下《壹週刊》等雜誌業務予商人黃浩的交易需要延期。壹傳媒公佈，達成交易條件的期限，已由10月5日延長至10月31日。黃浩作為買方已同意將初步保證金由4000萬元增加至6000萬元，買方亦會向壹傳媒償付每月上限500萬元的經營補底費。

　　有報道指，雖然交易未完成，但《壹週刊》員工昨天已搬離將軍澳的壹傳媒大樓，暫時搬到壹傳媒另一辦事處百樂門大樓工作。

　　壹傳媒於7月中公佈，黃浩將斥資3.2億元收購《壹週刊》港台雜誌業務及注資1.8億元。該集團在本月中亦宣佈，將寄發交易通函給股東的限期由原定的本月15日延至9月30日。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd