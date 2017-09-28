﻿IFC外望——蔡崇信：人類擅解困AI難取代

阿里巴巴執行副主席蔡崇信認為AI在某些方面或比人類優勝，但難全面超越人類。他為主席馬雲有關AI（人工智能）或會觸發第三次世界大戰的言論解畫時表示，馬雲意指AI會導致工作重新分配及政治不穩，而非機器整體比人類優勝。



蔡崇信指，馬雲的言論與Tesla行政總裁Elon Musk所言機器取代人類的說法並不相同。他說，過去20年工業自動化取代了不少工種，人類遂轉而從事服務業的工種，適應轉變。人類向來擅於尋找方法解決問題，如以犬隻緝毒，但這並不代表犬隻比人類聰明。蔡崇信認為關鍵在於要教育下一代如何學習，如同AI教機器如何學習、分析一樣。



他續指，AI將帶來更多數據及改變人類與機器的互動方式。而從過去的兩大趨勢——互聯網及智能電話，可看出AI的未來。互聯網令人接觸到大量資訊，智能電話則改變了人類與機器的互動。隨著使用電腦的成本降低及物聯網的興起，以後將有更多數據產生，人類與機器的互動亦會起變化，如以語音、容貌辨識等新技術作指令。



另外，內地媒體報道，阿里巴巴文化娛樂集團正式成立遊戲部門，下設開放平台部門和互動娛樂部門，並併入網易前首席運營官詹鍾暉（叮噹）創辦的廣州簡悅信息科技，意味馬雲或一改以前不做遊戲業務的說法，與騰訊（700）正面交鋒。



支付寶將進駐金沙七酒店



螞蟻金服旗下「支付寶HK」日前才宣佈與長和（001）組成合資企業，進軍香港的電子支付市場，昨日再有新動作。螞蟻金服旗下支付寶將在金沙中國（1928）旗下的澳門金沙度假區內1000多家商店分階段接入支付寶。



支付寶此次進駐的澳門金沙度假區旗下擁有7間酒店，並於上周三（20日）有首批商戶接入支付寶，合共有83間，當中以食肆為主。金沙中國電子商務高級副總裁趙路表示，未來還將會尋求和支付寶探討更深入的合作。



此外，支付寶昨於北京舉辦2017全球智惠遊峰會，向16個國家近百間合作夥伴介紹支付寶出境服務平台，通過推廣幫助商家吸引客流。螞蟻金服副總裁蘇強透露，推送服務的流量令人驚喜，以東京為例，每天有超過16萬的優惠券申領，當中約60%的優惠券被使用。



另一方面，內地十一黃金周假期將至，新濠國際（200）主席何猷龍昨出席論壇後表示，澳門市場今年以來表現不俗，內地遊客亦有所增加，因此預期是次黃金周表現亦會理想，但認為今年整體博彩收入增幅難達30%以上。



高瞻