﻿市場簡訊

—工商銀行（1398）昨與中糧、中車、寶武、中電建、國家電網、北京全國棉花交易市場等六家央企簽訂合作框架協議，正式組建央企供應鏈聯盟。該聯盟建立後，各企業將充份發揮各自優勢，整合客戶、市場、渠道、數據和技術等資源，為供應鏈上下游的企業發展注入新動力。同時，聯盟還將積極探索大數據、物聯網、區塊鏈等金融科技的創新應用，推動產業鏈升級。其中，中糧集團與工行合作，為其上下游客戶提供近百億元人民幣的融資支持。







—本港電訊商減價戰蔓延至固網寬頻市場，數碼通（315）針對勁敵香港電訊（6823）推出網轉台優惠，凡香港電訊旗下網上行用戶轉用數碼通光纖寬頻服務，可享現有網上行月費至少7折優惠，如果轉網客戶同時將手機或固網電話轉用數碼通，或本身是數碼通客戶，光纖寬頻月費可低至5折。以1000M網速計，網上行月費為228元，轉至數碼通的客戶的優惠月費為159元，如使用數碼通手機或固網電話，則固網寬頻月費可減至114元左右。







—利豐（494）行政總裁馮裕鈞出席《福布斯》全球總裁會議時表示，自己接手利豐時已有注意到新一代的金融，並著手建立數碼供應鏈，他指集團傾向聆聽敢言的財務顧問。對於承傳家族遺產，他指不少家族生意最後都走出原先的核心業務，重要的是業務的基礎。







—惠理集團（806）將夥拍《福布斯》，計劃開發金融產品。惠理公佈，與《福布斯》簽訂非約束性的諒解備忘錄，探討共同開發以《福布斯》命名的金融產品 ，惠理將擔任該等產品的投資經理，《福布斯》則協助分銷。







—在內地嚴審企業海外收購下，兩家參與萬達收購美國傳奇影業的內地企業低調退出。據泛海控股和華策影視兩間公司上月公佈的上半年報告中指出，已處置合計15.6億元（人民幣，下同）的傳奇影業股份。在萬達以35億美元收購傳奇影業後，上述兩間公司參與15億美元的融資活動。據外電引述消息人士稱，兩公司現在已將持股售回給予萬達。萬達對有投資者退出一事，不予置評。







—作價估計高達300億元的怡東酒店，早前大業主文華東方就出售怡東酒店作測試市場反應，惟收集了競購建議書後，該集團表示競購建議書未完全符合期望或交易要求，最終流標收場。文華東方稱會繼續審視其他方案，或包括在原址重建發展一幢商業樓宇，有需要時將會再作公佈。受未能成功能放售怡東酒店的消息影響，在新加坡上市的文華東方昨日股價跌近28%，收報2.01美元。







—評級機構穆迪把滙豐的展望則由「負面」調整至「穩定」，並將其長期存款、高級無擔保和發行人評級由Aa2下調至Aa3；同時亦把滙豐的基礎信用評等（BCA）由aa3降至a1。穆迪稱，下調原因由於滙豐業務所涉足的國家及地區宏觀風險增加。







—恒生（011）商業銀行業務總監林燕勝表示，以年率計算，上半年整體市場貸款按年增長超過10%，預計在平穩的需求下，全年貸款仍可保持逾10%的增幅。他又認為香港仍是內地企業「走出去」的融資平台。林燕勝表示，香港能夠發揮緩衝作用，當內地對資金管控較嚴格時，香港的貸款自然有增長。