﻿港股連升勢斷纜 好淡爭持 杜指守22300

美股早段好淡爭持，杜指低開後跌幅曾擴大至51點，跌穿22300點水位，其後收復失地，杜指今晨三時報22375點，升34點。港股方面，黃金周長假期即將展開，恒指昨日先後穿27600及50天線，並以全日最低位收市，九月只剩今日一個交易日，相信港股連升之勢將斷纜。



杜瓊斯工業平均指數早段曾跌51點，其後轉跌為升，至今晨三時報22375點，升34點；納斯達克指數報6447點，跌5點。滙控（005）美國預託證價格報76.84港元，較香港收市價升0.64港元；騰訊（700）美國預託證價格報334.87港元，較香港收市價升1.87港元。



美國商務部公佈，最終修訂的第二季國內生產總值年率化後按季增3.1%，高於第二次修訂和分析師預測的3%，期間佔經濟活動最大比重的消費支出增幅維持在3.3%，調升動力來自農場存貨、保健開支，而汽車和零件銷售則下調。



首領失業援助人數增



另外，美國上周的首次申領失業援助人數增加1.2萬人，報27.2萬人，多過市場預期的27萬人。四周移動平均數字增加900人，報27.775萬人，創去年2月以來新高。前周的持續申領失業援助人數則減少4.5萬人，報193.4萬人。美匯昨日先升後軟，到美市早段回軟0.3%，見93.07點。



港股方面，內地黃金周即將展開，滬深港通昨起暫停交易，港股周四在北水斷流下偏軟，加上股王騰訊（700）、建行（939）及平保（2318）領跌下，恒指先後穿27600點及50天線，並以全日最低位27421點收市，跌220點；國企指數收報10874點，下滑161點，成交金額891.6億元。



北水暫停 恒指乏力



藍籌股普遍回軟，股王騰訊、建行及平保為跌市元兇，騰訊及建行齊跌逾1%，平保更跌逾2%，三股合共拖低恒指97點。多隻重磅中資金融股受壓，工行（1398）、中行（3988）及國壽（2628）齊跌逾1%。



時富資產管理董事總經理姚浩然指，十一黃金周長假臨近，投資者入市態度轉趨審慎，成交減少，昨日成交雖有891.6億元，但若扣除眾安（6060）的65.14億元成交，大市成交僅826.46億元，短線大市仍有下調壓力。



另外，外管局昨日公佈，今年上半年境外對內地證券投資淨流入206億美元，按年激增3.5倍，顯示人民幣資產吸引力繼續提升。上半年境外對內地的股權投資淨流入116億美元，按年增長87%；債券投資淨流入90億美元，而去年同期為淨流出16億美元。