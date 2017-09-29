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﻿「上車靠父幹」增家庭風險

2017-09-29 列印
  「上車靠父幹」已成為香港年輕人置業的大趨勢，連金管局都在季報上表示關注。當局發表《貨幣與金融穩定情況半年度報告》指，雖未能取得相關的物業成交數據，但考慮到樓價高企，以及無按揭的自住居所住戶所佔比例較高，可見由父母提供財務支持的方法或已變得更加普遍。

　　金管局指，由於物業經銀行加按或再按，同樣要遵守現時宏觀審慎監管措施下的按揭條件，因此對銀行業的系統性風險影響應該有限。但從家庭層面而言，他們抵禦收入衝擊的能力會較以前脆弱，尤其是置業能力較弱的買家。展望未來，金管局指，住宅物業市場的前景仍極不明朗。由於利率低企、市場預料房屋供應短缺，以及物業發展商大力促銷及提供融資計劃，短期仍可能會支持住宅物業需求。
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