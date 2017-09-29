﻿海航打精準扶貧牌 獲農行貸款300億 助拓城鎮基建物流設施

海航集團近期不斷傳出資金緊絀，被境內外銀行叫停貸款的消息，但昨日似乎峰迴路轉，獲得四大行之一的農行（1288）授信300億元（人民幣，下同）。海航集團公佈，與農行在海南省簽署戰略合作框架協議，農行海南省份行將向海航集團提供5年期總額300億元的綜合授信額度，協助海航集團發展城鎮基建及機場物流設施等，推動產業落地和落實「精準扶貧」。



海航集團是次獲農行授信300億元，市場分析認為，間接澄清了近期資金緊張的傳聞。海航亦與其他幾間明星民企一樣，響應國策大打「精準扶貧」牌，以換取官方支持。



海航系公司的借貸情況，近期成為市場焦點，早前有外電引述消息指，海航系公司在本港高價投得啟德地皮之後，部份銀行拒絕提供再融資。不過，海航系早前已否認有關報道，強調有足夠資金發展啟德項目。



減慢海外併購步伐



另一方面，在中央愈趨嚴密的監管下，海航今年的海外併購步伐亦大幅放緩，由去年全年的300億美元（約2340億港元），大幅減慢至年初至今的100億美元（約780億港元）。



海航集團聯合創始人、副董事長兼首席執行官譚向東本周二在港出席論壇時表示，集團財務狀況為有史以來最健康，受惠業務自然增長以致併購帶來的動力，上半年收入按年增119% ，投資回報按年增長40%，盈利則按年增45%。



問及如何平衡海內外投資時，他相信，中美維持良好關係，亦非常注視「一帶一路」沿線地區的海外投資，集團早前亦收購巴西一個機場，認為是大機遇，對未來有信心。



人幣在岸離岸價齊穿6.67



海航昨天在新聞稿亦提及，是次與農行就授信簽約，基於雙方在服務「三農」宗旨和戰略定位上高度契合，雙方也具備良好的合作基礎，有潛力拓展未來發展空間。



另外，人民幣連日下跌，在美匯轉強下，在岸價（CNY）及離岸價（CNH）昨日雙雙跌穿6.67關口，CNY收盤大跌349點，報6.6699兌1美元，創逾一個月新低。CNY中間價跌93點子，報6.6285，為一個月新低，全日最低報6.677。



CNH昨日亦顯著下滑，最低見6.6788，跌達390點子，截至晚上8時許，報6.6627，下跌229點子。環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）發佈報告指，8月人民幣支付金額佔全球支付額的比例由7月的2%降至1.94%，排名則保持第五位。8月人民幣支付總額按月增長2.92%，而同期全球所有貨幣的支付總額增6%。香港依然是最大的離岸人民幣中心，其人民幣交易量佔離岸人民幣總交易量的76.23%，英國和新加坡緊隨其後，分別佔5.19%和4.41%。