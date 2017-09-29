﻿任志剛教路 應理順港元

美國聯儲局已預告10月開始縮表兼12月可能再加息一次，奉行聯匯制度的本港貨幣市場，對此似沒甚反應。



前金管局總裁、行會成員任志剛昨日在其網誌《觀點》發文教路，指現或有必要理順香港貨幣市場，認為金管局是有空間、工具和手段理順匯率和利率之間關係，管理好市場預期，以免資金流走過程事出突然而觸發恐慌。



美縮表加息 港反應滯後



任志剛在文中表示，美聯儲加息及縮表在即，美元貨幣市場已作出反應，但香港貨幣市場好像反應滯後，或許已經有理順的必要。當然，港美息差擴闊，最終會引發資金外流而將港匯推至7.85弱方兌換保證水平，屆時金管局會按機制沽售美元，繼而令銀行體系總結餘下降和港息上升。



但這若是一個突發的過程，或會引發巿場恐慌或震盪，因現時的總結餘似乎遠超銀行支付所需。



所以，現在或有需要在兌換範圍內運作，管理好市場預期，以減低有關風險。在兌換範圍內主動將總結餘水平回復正常和減少港美息差，以維持匯率穩定，是有不同貨幣市場運作的選擇，相信金管局在這方面是有充份掌握的。



對於任志剛的意見，金管局回應說，社會各界不時就金融、貨幣及其他金管局相關議題發表意見，他們會聽取和適當參考這些意見，但不會逐一評論。



另外，金管局總裁陳德霖接受電台訪問時指，目前全球宏觀環境的兩大風險為美國通脹發展及地緣政治風險，但從股市屢創新高，可解讀市場低估了有關風險。