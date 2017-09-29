﻿眾安每手賺550元 不排除與軟銀合作

本港首隻科技金融股眾安保險（6060）認購雖熱烈，但人人有份穩中一手，限制股價表現，昨日在主板上市，高開後雖一度升逾18%，高位見70.5元，其後反覆向下，收報65.2元，較招股價59.7元僅高出9.2%，每手100股賺550元。而港交所（388）行政總裁李小加表示，眾安是香港久違的新經濟企業，希望能有更多新經濟公司來港上市。



李小加在眾安上市儀式後表示，希望將來能有更多新經濟如生物科技、互聯網、生命科學等公司來港上市，但香港需要在結構方面努力，去保持競爭力，同時保持市場質量，期望未來幾個月能有新突破。



李小加：冀新經濟股續來



眾安上市儀式吸引約250人參與，除了李小加，港交所監管事務總監兼上市主管戴林瀚、眾安股東歐亞平、平保總經理任匯川、蒙牛（2319）創始人牛根生等，均有出席。眾安首席執行官陳勁表示，感謝李小加允許眾安團隊脫去西裝讓其穿著T恤，代表着新經濟新未來。



他又表示，滿意昨日股價表現，認為反映投資者的認可。該公司目前仍在虧損，因為仍為年輕公司，處於發展早期，會繼續加強各項投資。眾安除了得到「三馬」股東支持，也已建立自己的管理團隊，綜合起來有利長遠的發展。



對於日本軟銀成為基石投資者，他表示，對方是經過認真考慮，認可眾安業務模式及管理團隊，以及中國金融科技高速發展。至於會否在業務上合作，認為更多「強強合作」肯定會促進眾安更好發展。



耀才證券行政總裁許繹彬表示，由70元附近較多沽盤來看，短線投資者可考慮在該水平沽出，料股價今日至短線將略有調整，62至63元或將為支持位。眾安靠「三馬」效應在市場熱捧下上市，未來關注點將轉變為其基本面，可關注眾安未來推出的新產品或新業務，以及「三馬」未來對眾安的合作及支持度，樂觀來看，仍維持1至2年能夠扭虧的預測。