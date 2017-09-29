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﻿大股東擬金蟬脫殼 亞煤曾急升近三倍

2017-09-29 列印
　　面臨遭聯交所除牌的亞洲煤業（835），突然宣佈有意收購內房業務，以維持上市地位。市場估計，如果交易落實，很大機會令亞洲煤業控股權易手，即是原大股東試圖以「金蟬脫殼」的方式來減輕損失。消息刺激股價一度狂飆近3倍，惟尾市升幅收窄，收報4.7元，升52%。

　　亞洲煤業在本月24日宣佈，收到聯交所要求除牌的通知，公司如要維持上市地位，必須在明年3月7日之前，提交復牌建議，當中包括公司擁有足夠業務或資產的證明。公司表示，考慮向上市委員會覆核聯交所的決定，如果於今天（29日）仍未提出覆核，由10月3日起便要停牌。亞洲煤業在周三（27日）晚上再發出通告，表示已與廣東中泰實業訂立諒解備忘錄，有意發行新股收購廣東中泰實業的若干內房業務。該公司又指，收購有可能構成極端非常重大交易或反向收購。
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