﻿IFC外望——莎莎看好黃金周銷情

莎莎國際（178）主席兼行政總裁郭少明表示，香港零售已見底，而且旅客人數穩定，不擔心銷售情況。他預期整個國慶及中秋節檔期銷情理想，因為今年內地的相連假期長達八日，預計期間銷售可錄高單位數增長。



對於莎莎與天貓國際合作，郭少明表示今年是公司網上銷售的轉捩點，雖然之前電子商務平台因運輸成本過高而未如理想，但經過近半年的控制成本，下半年在天貓的銷售預期會有雙位數的增長。



郭少明又表示，未來實體店及網上商店同樣重要。在內地，將有再開店的計劃，但未有透露具體數目。香港方面，他指有合適位置時也會開店，未來亦會加快在網上銷售渠道的發展步伐。



莎莎國際電子商貿高級副總裁容良偉表示，現時在內地，以集合網上直播平台、網上商店、實體店三者互相發揮作用。公司並與網紅媒體公司合作，通過不同新媒體渠道推廣公司產品，但未有透露公司投放電商支出的比例。他提及，現時莎莎天貓網店有400多種產品，料未來可進一步提升產品種類，目標為約1000種。



樓市泡沫指數 港列第七位



瑞銀新出爐的2017年《全球房地產泡沫指數》，本港連續兩年上榜，今年排名下滑一級排第七，但泡沫評分卻較去年高。去年未上榜的多倫多，今年以新來者姿態奪冠，被指是樓市泡沫風險最高的城市。



瑞銀這份報告是分析全球20個城市住宅樓價格最新情況後編制，多倫多被指泡沫風險最大，其次評為有泡沫的依次序是斯德哥爾摩、慕尼黑、溫哥華、雪梨、倫敦、香港和阿姆斯特丹。



報告指，本港住宅樓價年中曾創下歷史新高，且為環球金球金融中心中最難負擔。瑞銀分析指，本港樓市的投資需求未見減弱，而且存在強烈的樂觀看法，令短期樓價下行空間有限。



報告認為，本港樓市高度依賴投資氣氛，但監管措施仍有可能進一步收緊，令市場長期前景存在較大的不明朗因素。



高瞻