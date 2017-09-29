﻿市場簡訊

—騰訊（700）股價水漲船高，一眾管理層趁機減持。港交所周四披露，騰訊總裁劉熾平於9月22日以每股346元作價，減持60萬股騰訊股份，套現2.07億元，最新持股量為0.49%。去年劉熾平也多番減持，其中去年7月以平均每股178.547元，出售60萬股，相隔一年多，股價已升近一倍。此前，騰訊主席馬化騰於9月5日至7日連續三天減持200萬股騰訊股票，沽出價格為每股平均321.64至323.521元，套現逾6.4億元。







—361度（1361）遭大股東丁氏家族連同一眾管理層配股「抽水」，以每股配售價3.75元，合共配售1.5億股，套現約5.63億股，配售價較前日收市價4.34元，有13.6%折讓。受配股消息拖累，361度昨日急挫近22%，收報3.4元，單日市值蒸發19.42億元。







—渣打（2888）宣佈，通過渣打香港在天津東疆保稅港區成立一家航空租賃公司–Pembroke飛機租賃。渣打將成為首家在該保稅港區開展飛機租賃業務的外資銀行。Pembroke目前管理超過130架飛機，為全球29個國家的主要航空公司提供服務。







—昆侖能源（135）公佈，全資附屬昆侖燃氣向公司控股股東中石油（857）以15.47億元人民幣，收購京唐公司51%股權，並須根據過渡期損益調整。收購完成後，京唐公司將成為公司之非全資附屬公司。京唐公司的主要經營範圍，包括液化天然氣的接收、儲存並重新汽化；為船舶提供碼頭設施；在港區內提供貨物裝卸、倉儲服務以及提供裝車服務等。







—評級機構標普將萬達商業信貸評級降至「垃圾」級別，主因萬達商業改變發展策略，出售物業發展項目及酒店資產後，前景存在不確定性，將集團長期企業信貸評級降至「垃圾」級別，由「BBB-」降至「BB」級，評級展望「負面」，而子公司萬達香港評級則由「BB+」降至「BB-」。







—AEON信貸財務（900）公佈截至8月底止中期業績，期內錄得純利1.74億元，按年增加14%，每股盈利41.5仙，中期股息20仙。收入錄得6.24億元，按年增加2.9%。







—思捷環球（330）公佈，將與印度最大時裝及時尚生活購物平台Myntra合作，目標是5年內在印度開設約15間「Esprit」店舖，公司會將印度市場的獨家分銷及管理權授予Myntra，而Myntra及旗下的Jabong網上平台亦會獨家發售思捷環球產品。







—星展銀行和安達保險宣佈，雙方已簽署為期15年的區域分銷合作協議，覆蓋新加坡、香港、台灣、印尼和中國五個市場。星展將獨家和優先分銷安達保險的家居保險、家居物品保險、部份個人意外和保健保險產品等。







—德杰律師事務所合夥人肖勇表示，預計內地十九大之後，對於中資企業的海外收購的限制仍將持續，過往太多透過海外投資轉移內地資產，並令外匯儲備受壓。不過，能源行業的海外併購則將持續，中國內地如石油資源，未能追上需求增長。合夥人陳耀光表示，近期證監會前置式的監管模式，較多為針對上市公司對於股價敏感資料披露不足的問題，進行相關偵查，料可加快審批程序。