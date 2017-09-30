﻿港股八連升止步 九月跌415點

恒指收報27554點，升0.48%；國企指數收報10910點，漲35點或0.33%。
以全周計，恒指累跌326點或1.17%；國指累積下滑198點或1.79%；按全月計，恒指累積下挫415點或1.49%；國指累跌385點或3.41%，恒指於連升八個月後止步。至於整個第三季，恒指累升1789點或6.95%；國指累積上揚544點或5.26%。
短線27300有支持
宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指出，十一假期前夕影響投資者入市意欲，令股市缺乏大幅上升動力，基於外圍因素未見轉差下，預期中線港股仍保持上落市格局，料恒指將維持於27000至28200區間內上落，短線恒指於27300具較大支持。
藍籌股周五普遍回升，股王騰訊（700）升0.96%，為恒指貢獻28點升幅；華潤電力（836）升2.92%；而獲母公司中石油（857）注資的昆侖能源（135）更漲5.1%，成表現最佳藍籌股。不過，東亞（023）跌0.74%，為跌幅最大藍籌股。總結第三季藍籌股表現，蒙牛（2319）累升42.81%，奪升幅最大藍籌股寶座；聯想（992）則累跌8.81%，為表現最差藍籌股。
內需食品股周五續造好，康師傅（322）升3.89%，澳優（1717）更升10.11%。市場熱炒5G概念股，南方通信（1617）及京信通信（2342）齊升逾7%，成都普天電纜（1202）漲10.08%。