  • 2017年9月30日 星期六
  • 29º
  • 82%
熱門： 香港快運公屋富戶中銀紀念鈔中秋國慶

日報新聞 > 財經

﻿碧桂園提新概念保競爭

2017-09-30 列印
　　內地房產市場競爭激烈，除了價錢外，樓宇質素成為內房商搶佔市場的重要戰線，打出綠色生態智慧城市的建造者的碧桂園（2007），就提出了SSGF的建築概念，作為集團未來領跑行業的重要核心競爭力。

創新發展建造科技

　　SSGF始終秉持建築可持續發展的創新理念，包括「Sci-tech科技創新」、「Safe&share安全共用」、「Green綠色可持續」、「Fine&fast優質高效」為四大核心理念，以「精品質、快速度、高效益」為內生驅動力，不斷創新發展新建造科技，探索建築業生產方式的系統性變革，逐步成為獨具特色、引領行業的工業化建造體系。

　　碧桂園管理層對SSGF的建造科技創新與建築工業化非常重視，亦是貫徹集團主席楊國強提出為全世界建造又好又便宜房子的「工匠精神」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd