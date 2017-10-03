﻿年收益料增187億 英金融寄望於「帶路」 脫歐無損倫敦地位

中國繼續推進一帶一路倡議，英國亦冀從中分一杯羹。倫敦金融城亞洲事務大使馬雪莉（Sherry Madera）在倫敦接受本報訪問時表示，機構評估一帶一路可為英國每年增加18億英鎊（約187億港元）的收益；她又指英國脫歐無損倫敦國際金融中心的地位。



馬雪莉指一帶一路的基建發展方面，看似與英國無份無關，但英國的金融及專業服務卻能在一帶一路發展上大派用場。中行（3988）於2015年所發行的歐羅債券在倫敦交易所掛牌，這明顯不過倫敦可是一帶一路融資的好地方，因倫敦擁有最大、最深及最多元的資金池。



倫敦不單止金融，其他專業服務，如律師、會計、商業顧問、合約顧問服務等，均可參與一帶一路機遇。包括畢馬威、滙豐及英中貿易協會曾就一帶一路為英國帶來的收益作出評估，結果是若英國能充分利用，將可每年增加18億英鎊的收益。由於倫敦具綠色金融的獨特優勢，且是全球的外匯中心，故可作為推廣參與一帶一路的賣點。



問及英國脫歐對倫敦國際金融中心地位的影響，馬雪莉說，「倫敦是經過100多年的成長而演變成的生態系統，是全球首屈一指的國際金融中心」，脫歐只是數年間的事，純涉及由本身是歐盟成員過渡致非成員而已。倫敦仍有吸引力，主要因為倫敦集結了不同的國際投資者，他們深明倫敦資本市場的多樣性，以及涉及龐大的量。現時坊間很多談論金融機構決定將部分人手遷到盧森堡、法蘭克福、巴黎等地，「我亦同情很多金融服務，因為她們需向股東交代」，因為始終脫歐帶來不明朗，她們要有應變計畫，讓股東安心。



她認為短期會有部分英國職位會流失至其他中心，但主要後勤的職位，至於交易及創新的職位及金融大樓仍會留在倫敦。倫敦已歷盡多次的變革，有信心倫敦仍能保持國際金融中心的地位。



過去12個月中國焦聚維穩，她說，大家都期待19大的會議結果，並觀望會後中方會如何再開放資本帳。她說，中國顯然加強了資本帳管制，中國海外併購因而大減一半，這不單對英國，而是對全球也有影響，但中國對英國科技投資卻見上升，尤其中型企業的收購，因符中國仍支持策略性投資，另方面則是因為英鎊貶值的緣故。



重組華南飲品版圖 太古地域連接更完整



太古（019）旗下太古飲料控股的可口可樂裝瓶系統項目在內地重整版圖。太古與中國食品（506）透過互相轉讓業務提升效益，太古以華南地區作布局，而中國食品則以華北地區為主，整合區域後，太古業務由7個省市增加至12個省市。太古飲料中國執行董事蘇薇表示，重整之後，太古可樂在內地覆蓋的地域互相連接，更加完整。



現時該公司的廠房數目，由11個增加至18個，以12個省市來說，服務內地一半人口，即約6.5億人。



她提及在業務整合期間，由於要提升新廠管理系統，過程中涉及一次性費用。在雲南等地的廠房需搬遷，所涉及的費用金額會較大。她說這些重組費用預期將在今年，明年以及2019年初反映，對利潤有短期影響。



蘇薇提及，現時內地市場走向高端化，「消費者並非付不起錢，而是商家能否給予消費者想要的產品」，例如內地瓶裝水價格已由過往1元（人民幣，下同）升至2元至4元價格。近年推出可口可樂摩登罐，汽水容量與舊有的矮罐相同，而零售價格則從2.5元增加至3元，增幅達20%。她坦言新罐所用的包裝原材料較少，但現時尚未達到大量生產，但未來將逐步淘汰舊有較矮小的罐裝。可口可樂飲料品牌在內地汽水市場佔有率為64.3%，她盼望未來能有更高份額。



內地幅員廣大，每一個省市的市場情況都不同，以海南省為例，當地天氣炎熱，人均飲用可口可樂旗下產品的數量為每年90杯，遠遠高於內地市場平均水準的2倍，具市場潛力。海南裝瓶廠經理李翠芬表示，由於海南廠房現時只有兩條生產線，公司已初步與省政府接觸，昐未來能夠擴充廠房。







