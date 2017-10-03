﻿IFC外望——傳滙控委零售銀行范寧任CEO

杜嘉祺（Mark Tucker）在10月1日正式成為滙控（005）非執行主席。首要的工作是為明年退休的行政總裁歐智華物色繼任人。



有外電引述消息人士指，滙豐目前正待英國審慎監管局（PRA）審批，由現任零售銀行及財富管理行政總裁范寧（John Flint）擔任行政總裁的候選人。而杜嘉祺亦會在未來數星期會公佈此決定。滙控發言人對傳聞沒有評論。



早前滙控行政總裁歐智華已明確表示，范寧是繼任他的心儀人選。報道亦指，杜嘉祺將會按照滙控內部晉升的傳統。消息指，現任常務總監兼零售銀行及財富管理行政總裁范寧是大熱人選，而非傳聞由外部「空降」。



報道指，杜嘉祺近日與主要股東會面，他們提到滙控過去18個月股價反彈，令在外部聘請行政總裁的壓力減退，並認為這不再是目前緊急需要解決的事項。又指杜嘉祺在會上抱怨，自金融危機以後，在外部吸納人才受到不少阻礙。



亦有股東指出，杜正將推動該行的業務加快。引述杜嘉祺認為，滙控在亞洲的增長應該加快，對滙控的前景相當樂觀，期望未來的股東權益回報率（ROE）會高於上半年的8.8％，盈利增長可更進一步。而該行一直以ROE達10%為目標。



港首三季新股集資857億



羅兵咸永道昨日發佈新聞稿表示，本港今年首三季度共有114隻新股上市，集資額達857億元，排名僅次於排名第一的紐交所及第二的上交所，上半年香港排名第四，去年排名第一。



期內新股數目按年大幅增加52%，集資額則下滑37%，主要由於創業板數量的大幅增加，以及大型新股整體集資規模縮少的緣故。期內創業板宗數及集資額，按年分別翻1.2倍及1.26倍，主板集資額錄得39%跌幅，主要由於大型新股較預期少，部份打算上市的企業轉為採取觀望態度。



羅兵咸永道表示，持續推進的市場改革，將提升本港市場的競爭力，並為新經濟企業在市場集資創造條件，有利更多新經濟及金融科技相關企業來港上市。監管機構之間互相配合，不斷完善市場管理策略，有效遏止創業板股份異常波動的情況，理順了市場秩序，營造更健康市場環境。



高瞻