﻿市場簡訊

天洋國際控股今年8月更名為夢東方（593）之後，重新定位為文代娛樂公司，發展旅遊度假、主題樂園、影視動畫等。夢東方副主席兼執行董事林裕兒表示，北京房山地產所得收入，將投放至國內旅遊度假項目，總投資額達232億元（人民幣，下同）。2016年內地旅遊人數為44.4億人，增長11%；旅遊收入3.9萬億元比增長15.2%，增速是GDP（國民生產總值）的2倍。2016年人均旅遊近3次，預計到2020年人均旅遊會增近3次。夢東方看中休閒度假的短途旅行將成新趨勢，因而斥232億元往3個旅遊度假區項目，分別是衡陽夢東方、夢幻嘉善及蘇州夢東方。衡陽夢東方的工程已於今年8月動工，預計明年年底完工，而項目一期開業首年的遊客量可達100萬。







筆克遠東（752）公佈，上周五簽約收購美國從事營銷及廣告行業的媒體技術公司http︰//www.thisisnom.com，最多斥資5300萬美元。該美國公司向客戶提供社交媒體平台上視頻及一般動畫購買活動的解決方案，。去年該公司盈利為52.3萬美元，前年則為8.1萬美元。







五龍電動車（729）與貴安新區開發及立凱電能成立合營公司，註冊資本2.5億元人民幣，五龍動力擁有51%權益，出資1.275億元，貴州貴安產業投資佔40%，立凱電能持有9%股權。合營公司擁有建造生產設施以製造及銷售鋰離子電池的正極材料，初步目標為年產量3萬噸正極材料，項目投資總額約23億元。







北京控股（392）斥資9.66億元人民幣，向控股股東北控集團收購中石油京唐液化天然氣29%股權。中石油京唐去年除稅後溢利1.66億元。







中國興業（132）組合營公司投資中國民宿酒店平台。合營公司股本為1200萬港元，分別由中國興業出資51%、盒盟控股出資30%及盒盟投資出資19%。







光啟科學（439）就人工智能等創新產業，與杭州未來科技城訂立戰略合作協議。雙方在杭州未來科技城建設包括杭州光啟未來技術研究院、產業公司、產業孵化中心、以及滙聚上下游企業等的綜合性區域總部。







瑞安房地產（272）以29.49億元人民幣出售上海創智天地及楊浦公司49%權益連股東貸款。兩間公司分別間接擁有創智天地物業99%股權，及間接擁有楊浦物業86.8%股權。交易完成後，瑞房與買家將組合營公司，瑞房將持有合營公司51%股權。預計應佔出售事項淨所得款項總額27.51億元人民幣（約32.38億港元），淨資產負債比率預期將減少約5.7%。







新絲路文旅（472）以2.22億港元收購新華聯澳洲104股可贖回優先股，佔新華聯澳洲擴大後51%的投票權。







江山控股（295）的全資附屬公司延安富秦，與北京久銀及珠海久銀訂立有關進行投資有限合夥的合作協議。計劃投資在高科技、新興行業、能源行業以及其他高增長非上市企業。公告指，延安富秦同意購買有限合夥的現有合夥人出資額，並認購及對有限合夥額外出資，因此其於有限合夥的出資額將合共為5.29億元人民幣。