﻿憧憬「特」式減稅方案 美股三指再創新高

美股在第四季首個交易日初段，三大指數再創新高，杜指早段已攀升，直叩22500點；納指和標指分別曾升31點和8點，刷新日內高位紀錄。供應管理協會出爐的九月份製造業指數以13年最快的步伐擴張，加上市場憧憬政府的減稅方案，帶動大市繼續挑戰新高。



今晨四時，杜指收報22,557點，升152點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見76.74元，較香港收市價升0.19元；中移（941）美國預託證券見78.71元，較香港收市價跌0.44元。



美國供應管理協會（ISM）出爐的製造業指數按月升2點，報60.8，是2004年五月以來新高；期間，新定單分類指數升4.3，至二月以來最高的64.6，就業指數也是逾六年最好的60.3，價格指數也攀上逾六年最高的71.5。數字反映美國製造業正以穩健步伐擴張。



美匯恢復走強



同日，Markit公佈的九月份製造業採購經理指數（PMI）按月升.01，至53.1，高於預期的53點。其後出爐的八月份建屋開支按月升0.5%，勝過分析師預測的0.4%。



儲局年底前再加息的預期，加上市場揣測總統特朗普可能提名作風鷹派的聯儲局前理事華什繼任主席下，美匯恢復走強，曾升0.63%，見93.65點。日圓續跌見113.06兌1美元（每百日圓兌6.9港元），較上周五跌0.49%。



港股或續拉鋸



國慶假期後，港股今天迎來10月份第一個交易日，雖然美國聯儲局昨日起正式縮減資產負債表，但分析認為市場已有足夠的心理準備迎接，相信對股市影響不大。相反，沒完沒了的地緣政治因素，反而成為股市波動的隱憂，分析預期股市短期仍處於拉鋸狀態。



美國聯儲局昨日起正式縮減資產負債表，根據早前透露，首先將到期債券再投資的規模每月減少100億美元，當中美債及按揭證券分別佔60億及40億美元。



留意美縮表趨勢



耀才證券研究部總監植耀輝表示，美國縮表是市場預期之內，相信對港股復市不會有太大影響，相反要留意美國日後的縮表趨勢，額度會否逐漸提高。踏入10月份，植耀輝相信地緣政治因素會較為令人憂慮，因為美國與北韓兩方仍有爭論，加上10月份是傳統跌市月，投資者會抱觀望態度，恒指於27500點徘徊。