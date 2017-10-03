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﻿歐羅區PMI升0.7點

2017-10-03 列印
　　新出爐全球多國9月份製造業採購經理指數（PMI）終值均呈現加快擴張的步伐，當中歐羅區整體PMI按月升0.7點，達6年半新高的58.1點，雖稍遜預期的58.2點，但顯見復甦基礎正在擴闊，該區的新定單急增，促使區內製造商擴充人手。

　　匯市方面，在儲局年底前再加息的預期，以及市場揣測總統特朗普可能提名作風鷹派的聯儲局前理事華什繼任主席下，美匯恢復走強，曾升0.61%，見93.64點。日圓續跌見113.06兌1美元（每百日圓兌6.9港元），較上周五跌0.49%。歐羅則受到西班牙的加泰隆尼亞可能單方面宣佈獨立打擊，兌美元曾跌0.71%，見1.173美元（歐羅兌9.16港元）。

　　另外，康宏公佈截至9月27日，在股票類基金推動下，康宏MPF綜合指數報224.83點，連升3個月，今年首9個月累升超過17%。
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