﻿港股創28月新高 美三大指數齊破頂

全球政治風險升溫，美國拉斯維加斯發生槍擊案；法國馬賽再遭逢恐襲；西班牙加泰隆尼亞獨立公投等，但未有影響環球股市的表現。美股承接近日的升勢，三大指數再創日中高位，截至今晨四時，杜指收報22641點，升84點。中國人民銀行預告降準，更刺激港股重上28000點關口，創28月收市新高。



美股三大指數再創新高，杜指早段曾升79點，高見22637點，今晨四時收市報22641點，升84點，是連續第五個交易日報升。納斯達克指數早段曾升15點，報6531點新高，其後收報6531點，升15點；標普500指數早段曾升3點，高見2532點，收市報2534點，升5點。滙控（005）美國預託證價格報77.38點港元，較香港收市價跌0.07點港元；騰訊（700）美國預託證價格報351.19點港元，較香港收市價升4.39點港元。恒指ADR折算報28278點，升104點。



恒指ADR升104點



歐股普遍造好，英國和法國股市分別上升0.39%及0.32%，德國股市則國慶假期休市。



港股方面，人民銀行預告降準，市場憧憬內地再放水，帶挈港股於10月首個交易日急彈，高開高收，恒指一口氣重越28000大關，在內銀及內房股牛氣十足帶動下，恒指曾急升639點，並以近全日高位28173點收市，升618點，創28個月收市新高；國企指數收報11305點，漲395點，大市成交金額達1031億元。



專家料衝擊大時代高位



受到人行上周預告將定向降準的消息刺激，建行（939）及工行（1398）兩大內銀股成升市火車頭，合共為恒指貢獻237點升幅。其他內銀股亦應聲上揚，其中以招行（3968）升逾8%，表現最為出眾。



內銀有望因降準而放鬆銀根，市場預期有助內房股資金周轉及借貸，內房股昨普遍向好，其中華南城（1668）升逾6%。股王騰訊（700）亦造好，推升恒指92點。至於焦點半新股眾安（6060）經上周五回吐後，昨回升逾5%。



中國金洋資產管理董事總經理郭家耀指出，市場對美國稅改方案看法正面，同時憧憬人行定向降準將利好內銀股，資金流入內銀股及息口敏感類股份，推升港股，加上港股於9月份整固期內，未見有大部份投資者獲利沽貨的舉措，反映投資者仍看好後市，為港股回升提供有利條件，料恒指有望於今年第四季上試2015年港股大時代的高位28500點，並挑戰29000大關。



