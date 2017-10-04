  • 2017年10月4日 星期三
  • 29º
  • 81%
熱門： 賭城槍擊易行城市 公屋富戶香港快運中秋

日報新聞 > 財經

﻿東亞銀行丟失支票

2017-10-04 列印
  東亞銀行（023）昨日呼籲，曾於今年9月30日（星期六）使用該行青山道分行支票存款箱的客戶及公眾人士，盡快與該分行聯絡。該分行於上周末期間進行裝修工程，由於程序上失誤，分行內的支票存款箱被不當棄置，導致當日存入該箱內的支票遺失。

　　東亞個人銀行處網絡管理及營運部主管錢偉倫表示，該行有既定程序處支票存款箱內支票，每周六行方都會取走箱內支票，惟是次卻未有在同日進行裝修前完成取票程序，該行會就此檢討。他指，至今未有收到客戶作出相關查詢。該行已向金管局匯報事件，並會視乎個別客戶情況而作出相應處理。

　　東亞銀行為是次受影響人士造成不便致歉，曾於當日使用該分行支票存款箱的人士，可致電3609 2600或到分行跟進。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd