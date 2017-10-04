﻿人行料放水8000億 內銀股全線爆升 首度預告「定向降準」

人民銀行於周末（9月30日）預告，將於明年起「定向降準」，大部份內銀可望降低存款準備金0.5個百分點，部份內銀更有機會降準1.5個百分點，市場估計人行明年降準「放水」由4000億至8000億元人民幣不等，消息刺激內銀股昨日成為熱炒焦點，全線飆升。



按國務院部署，為支持銀行發展中小企貸款等普惠金融業務，人行決定，由明年起，對普惠貸款（增量或餘額）佔全部貸款達1.5%的銀行，將定向降準0.5個百分點。若該指標達10%，將降準1.5個百分個。



這是人行首次提前3個月預告降準，且降準力度超過市場預期。中信證券把是次降準理解為近乎「全面降準」，資金具優勢的大中型內銀受惠最多。



中金看好農工建行



中金公司則表示，明年初實施的定向降準，初期釋放流動性約2000億至4000億元，因為這是對原有降準政策的替代，而不是新增降準，因此流動性少於全面降準釋出的6000億至7000億元。有關措施有助緩解春節流動性壓力，促使銀行在今年第四季以及往後更積極投放普惠金融貸款，預期市場流動性將逐漸改善。中金指，從內銀的2017中報來看，光銀（6818）、交行（3328）、中行（3988）、民行（1988）、農行（1288）的小微貸款在總貸款的佔比也略超過10%，意味這幾間銀行將適用第2檔降準條件，合共可降準1.5個百分點。中金看好農行、工行（1398）及建行（998）。摩通認為人行「全面降準」的機會甚低，料最多釋出7000億元流動性。



工行招行升8%最標青



看好資本豐厚的內銀股，包括中行、工行等；摩根士丹利料2018年初釋放3000億元，部份銀行淨息差可提高2至3點子，相等於盈利提高1.5至2.2個百分點，建行、招行（3968）、郵儲行（1658）最受惠；德意志銀行則指初期可釋出3000億至4000億元流動性，預期明年貨幣政策才會放寬。



工行昨收報6.26元，升7.93%，錄得5年來最大單日升幅，股價創歷史新高；建行收報6.86元，升5.86%，股價創兩年半以上新高；中行收報4.04元，升4.94%，三大內銀股貢獻恒指300點升幅。招行表現更驕人，昨漲8.01%，今年來招行累升69%。



滬深股市因假期休市，至下周一（10月9日）復市。市場預期，假期後內地股市或會追落後，故此未來幾天內銀股、內險股的走勢更受關注。市場預期，內銀股短線仍會炒上，但也不宜過份憧憬定向降準，後市或有調整壓力。