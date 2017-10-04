  • 2017年10月4日 星期三
  • 29º
  • 81%
熱門： 賭城槍擊易行城市 公屋富戶香港快運中秋

日報新聞 > 財經

﻿恒大上月銷售443億

2017-10-04 列印
　　恒大（3333）公佈，9月份合約銷售金額約443.5億元（人民幣，下同），按年跌6.67%。合約銷售均價每平方米10073元。期內，合約銷售面積440.3萬平方米，按年減少14.64%。恒大首9個月累計銷售金額3660.3億元，完成上調後的全年銷售目標約81%。恒大昨日召開股東特別大會，以97.36%高票贊成，表決通過了新增總股本10%期權額度的決議案。

　　此外，據內地媒體報道，內地房地產業協會會長劉志峰表示，應該盡快出台房地產稅，徵收房地產稅時可以採取「新房新辦法，老房老辦法」。他指出，所謂「新房新辦法」，是在新房全面徵收房地產稅，建設用地仍然實行招拍掛，在招標時明確規定，向購買新房的家庭徵收房地產稅，建議稅率定在1%至2%。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd