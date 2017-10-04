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﻿361度業務連續14季改善

2017-10-04 列印
　　361度（1361）昨天公佈，集團旗下的361°童裝於明年第2季的訂貨會所取得的訂貨合約價值，如果按批發價值計算，達到接近25%按年增長的理想成績。361度又指出，由2015年第1季至明年第2季，集團的業務情況已連續14個季度出現改善。

　　該公司於明年夏季訂貨會，鞋履、服飾及配件定單分別佔集團總銷售的38.1%、60.1%及1.8%。公告指鞋履在訂貨量方面錄得高雙位數增長，而平均售價方面錄得低單位數增長。服飾在訂貨量方面有接近高雙位數增長，而平均售價方面錄得低雙位數增長。
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