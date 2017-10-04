﻿IFC外望——港中型企業對前景積極樂觀

滙豐發表研究報告指出，與全球的中型企業比較，香港的中型企業對環球經濟前景更樂觀，故更主動開拓海外商機，但另方面預料未來3年中企的收入和利潤率增速或較緩慢。



該報告顯示，60%香港中型企業對環球經濟前景樂觀，跟全球平均比率58%相若；對本地經濟前景方面，81%香港中企感到樂觀，明顯高於全球平均的69%。去年香港中型企業的收入和利潤率均錄得下跌，儘管它們預期未來三年有所回升，惟增長步伐可能較慢，有別於其他市場中型企業的看法。



滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，中型企業是香港的重要經濟支柱，隨著中港經濟愈趨融合，本港很多中企在供應鏈的不同環節，都已經與內地建立緊密連繫。展望未來，本港中型企業更需要靈活創新，積極把握「一帶一路」帶來的商機。



該報告以「釋放中型企業增長潛力2017」為名，由滙豐委託牛津經濟研究編制，將中企界定為僱員數目介乎200至2000人的企業。



該研究報告指出，中型企業對全球經濟繁榮增長擔當愈來愈重要的角色，包括在供應鏈各環節，以及帶動個人消費方面，它們對全球經濟的貢獻達到19萬億美元（約148萬億港元）。



港股市值逾32萬億創新高



恒生指數雖然尚未升穿二○一五年「港股大時代」的高位，而與二○○七年約三萬二千點的頂峰相比，更尚有一段距離。不過，以總市值計算，港股昨天已創下歷史紀錄。



主板及創業板合計，總市值已達三十二萬零六百八十五億元，昨天一日內，港股市值暴漲六千六百億元。



恒指在前年四月二十七日，創出二八五八八點高位，是「港股大時代」的頂端。不過，港股總市值當日只為三十一萬二千多億元，仍較昨天少一截。此外，恒指在二○○七年十月三十日，創出三一九五八點的歷史新高，但當日總市值不足二十三萬二千億元。



指數未破位，但總市值創紀錄，反映上市公司數目不斷增加，市場「底氣」愈來愈深厚。在二○○七年，本港只有約一千二百間上市公司，而現時香港上市公司數目已有超過二千間。



以本港上市的重磅股來說，騰訊可說是一枝獨秀，昨天總市值三萬二千九百多億元，佔市場總數超過一成。



至於港股的其他「巨無霸」，還包括建設銀行（939）、中石油（857）、中移動（941）以及滙豐控股（005）等，市值由一萬五千多億元至一萬七千多億元不等，但仍被騰訊遠遠拋離。



高瞻