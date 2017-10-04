﻿市場簡訊

—美國股神巴菲特的投資旗艦巴郡周二宣佈，入股美加貨車休息站連鎖集團Pilot Flying J的母公司Pilot Travel Center 38.6%的股權，並表示計劃6年內增持至80%，成為Pilot的最大股東。







—寶光實業（084）發盈警，預期截至今年9月30日止半年虧損將較去年同期增加，因2016年有贖回可換股債券盈利7590萬元；以及攤銷可換股債券以股份為基礎之付款930萬元。







—莊士機構（376）及勤達集團（1172）宣佈，莊士機構仍繼續與有意買家就可能出售所持20.14億股勤達股份（相當於勤達全部已發行股本60.82%）進行討論及磋商；除備忘錄外，莊士機構尚未與有意買家訂立任何正式或具法律約束力之協議。







—市場消息指出，國泰航空（293）正通過中銀香港及法國BNP，安排一筆3.5億美元循環貸款，息率為倫敦同業拆息加95點子，國泰港龍也可能是借款人。國泰又公佈，以約78億元向CFM國際訂購LEAP-1A引擎，用於32架空巴321neo客機。







—中國海洋捕撈（8047）公告，以每股0.48港元配售4.8348億股予不少於6名承配人的交易，已於昨日完成。







—金管局公佈，於政府債券計劃的機構債券發行計劃下，委任10間第一市場交易商。任期於2017年10月1日起生效，並會於2019年9月30日完結。交易商包括中銀香港（2388）、交通銀行（3328）、BNP Paribas、花旗銀行、法國農業、星展香港、恒生銀行（011）、滙豐銀行（005）、法國興業銀行、渣打香港。







—金界控股（3918）公佈，截至9月底止首9個月貴賓業務的博彩收益增長67%至110.02億美元。大廳賭桌按押籌碼的收益增加24%，達5.66億美元；電子博彩機投入金額則增長16%，錄得13.16億美元。







—新世界發展（017）指出，獨立非執行董事何厚浠不再為證監會調查對象，何厚浠曾擔任中國中信的獨立非執行董事，證監會於2008年10月底宣佈已就中信的事務展開正式調查，由於何厚浠當時為中信的董事，故成為證監會的調查對象。







—滙豐繼續穩坐按揭一哥之位。9月份滙豐以兩成多的市佔率，再奪現樓及樓花按揭排名雙料冠軍。據經絡的資料顯示，滙豐在現樓按揭的排名是八連冠，樓花更是九連冠。中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，據其研究部資料顯示，滙豐9月份的市佔率按月再減1.5個百分點至23.5%，現樓按揭排名維持第2及第3位的中銀香港（2388）及恒生（011）亦同樣出現市佔率進一步下跌情況，這反映大行在金管局第八輪收緊樓按措施後先行加息的影響。







—海王集團（070）核數師中匯安達會計師在公司的年度業績中發表保留意見，中匯安達指出，無法獲得足夠合適之審核證據，使核數師能信納2017年及2016年6月底年度分別為6533萬元，及5.71億元之博彩及娛樂業務無形資產之使用年期釐定；以及於2017年度扣除之無形資產減值虧損3.97億元，以及攤銷1.08億元是否準確。