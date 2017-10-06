﻿美股三大指數再破頂 港股ADR率先跨越大時代

美股三大指數續創新高，最新出爐的失業人數顯著減少，加上8月貿易赤字下滑至11個月新低，利好大市氣氛。恒指今天假期後復市，相信會承接假期前升勢，突破「港股大時代」高位28588點。分析預計恒指有望高開200至300點，預料在中央「十九大」舉行前，恒指要衝破大時代高位問題不大。



美股杜瓊斯工業平均指數曾升穿22700點水平，今晨四時收報22775點，升113點；納斯達克指數收報6585點，升50點；標準普爾500指數收報2552點，升14點；三項指數均再創日內紀錄新高。



歐洲主要股市近日受西班牙加泰隆尼亞獨立運動困擾，除德股外昨日稍見喘穩，西班牙股市IBEX指數周三錄得15個月最大的單日跌幅後，昨日亦告回升。亞洲股市由於中國、本港和南韓均假期休市，市況相對淡靜，變動不大。



恒指ADR報28617點升237點



港股於中秋節假期前夕持續造好，周三最多曾漲逾300點，高見28521點，一度逼近港股大時代造出的28588點高位。加上受惠人民銀行於「十‧一黃金周」前夕宣佈定向降準，刺激港股連續兩個交易日造好，周三恒指收報28379點，升205點。滙控（005）美國預託證價格收報77.57元，較香港周三收市價跌0.28元；股王騰訊（700）美國預託證券收報354.05元，較香港周三收市價跌1.37元。恒指ADR港股比例指數報28617點，升237點。



十九大在即 慎防北韓黨慶



對於港股能否延續假前的升勢，時富金融優越投資部顧問黎永良表示，恒指要突破大時代高位問題不大，他認為在中央「十九大」於本月18日舉行前，恒指仍然有支持，但要留意突破港股大時代的高位後，約29000點水平或會出現獲利回吐。「十九大」舉行前，黎永良表示可留意國策相關的股份，例如高科技、清潔能源和軍工股。



耀才證券研究部總監植耀輝則表示，美股表現對港股有關鍵性影響，但相信恒指復市氣氛不錯，有望承接假期前的升勢。不過，他提醒下周二（10日）為北韓黨慶，而中央十九大會議則於本月18日召開，北韓有可能在10日至18日之間採取挑釁行動，一旦有意外事件，可能演變成軍事衝突，成為地緣政治的隱憂。



此外，美國勞工部公佈，上周新申領失業救濟人數減少1.2萬人，至26萬人，低於分析預測的26.5萬人；而波動較小的四周平均新申領失業救濟人數，亦減少9500人，至26.825萬人。同日出爐的美國8月份貿易結算顯示，8月貿易逆差按月下降2.7%，至424億美元的11個月新低；期間，進口減少0.1%，出口增加0.4%。美國8月份工廠定單按月升1.2%，好過預期的1%升幅。