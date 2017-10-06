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﻿日本生命擬購萬通日業務

2017-10-06 列印
  外電引述知情人士報道，日本最大的私人持股壽險日本生命保險相互會社，傳正洽購美國萬通（MassMutual）保險的日本子公司大部份股權，可能出價1000億至2000億日圓（約69億至139億港元）。

　　日本生命的聲明稱，尚未作出任何決定，但一直在本土和海外尋找拓展業務的機會。《日本經濟新聞》昨日報道，日本生命可能以約1000億至2000億日圓，收購美國萬通人壽保險公司的子公司。日本生命與美國萬通日本當地的職員均拒絕就有關消息置評。

　　面對日本人口萎縮，加上日本央行實施大規模寬鬆措施，令日本的壽險公司來自政府債券和其他證券的投資遞減，促使他們尋求較高回報的資產。
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