﻿今年建築新股特多 星馬業界「慕名來」 殼股有價無市

港股的上市要求令建築業佔盡優勢，今年新股之中，有接近三成為建築股，加上已入表申請上市的32家建築公司，令建築殼股即使無市，但殼價仍在。業界料星、馬建築股將進一步殺入香港新股市場。



據本報統計，截至今年9月22日，本港新上市的建築企業，主板有17家，創業板有13家，合計佔整體新上市公司數目28%，無論在數目上或比例上，今年均較過去7年為高。



建築新股自2015年明顯增加，而在過去3年，負責建築股上市業務的會計師行之中，德勤參與最多，其次為立信德豪及國衛。對於建築企業紛紛上市，是否「啤殼」表現，立信德豪董事兼審計部業務發展總監林鴻恩指，很難揣測上市目的，因公司不會明言，但承認上市地位的價值是一大誘因。



利潤高現金流多易上市



林鴻恩指，本港上市主要看公司的利潤和現金流，其次是客源、生意額是否穩定，可說是「因緣際遇」下令建築相關行業剛好配合要求，因而催生眾多建築股。



「一個建築項目的合約，銀碼非常大，只需有幾個百分點的利潤，便已輕易達到主板或創板的要求，加上一般合約維期數年，而上市要求最少2或3年的財務數據，這方面又可順利達標。再者，合約多數為政府項目，或者來自大發展商，在應收帳上，較其他行業的合作對象有信用」，林鴻恩續解釋說︰「建築企業在一個項目期間往往需要大量現金支持營運，但這類公司資產少，向銀行貸款的額度不多，令上市集資成為一個選擇，而且所得資金不會造成債務負擔。」



參與最多建築股上市業務的德勤全國上市業務組聯席領導合夥人歐振興指出，建築業界圈子小，群體效應影響大，並說︰「很多中、小建築商互相認識，就連實力底細都清楚，因此一間公司上市，另一家眼見對方資金流充裕了，聲譽提升了，做生意方便了，於是也考慮上市。」



至於建築新股有增加的趨勢，林鴻恩則未盡認同，他說︰「近期與行家交流時發現，手上處理中的建築股上市個案比半年至一年前，無咁虛冚」。林鴻恩續透露，「新加坡及馬來西亞的建築股份有明顯增加，但亦不限建築類，而韓國、日本、澳洲等企業都有，來自星、馬的的確較多建築、基建企業，相信會慢慢感染到其他各種行業考慮來港。」



內地資金管制影響殼股需求



香港投資者學會創辦人及主席譚紹興指，建築股份往往集資額不大，扣除上市費用後，現金所餘無幾，反映上市之意不在集資，而是在等「賣殼」，但由於近期證監會嚴打殼股，殼價下跌，因而打擊建築企業上市意欲。



立信德豪董事兼審計部業務發展總監林鴻恩指，主要的殼股需求來自內地，但其資金管制愈來愈嚴，他說︰「調10億、8億元到境外，買一家上市公司，今時今日不容易，不是你有錢就可做到，因此在一定程度上影響到殼股需求，買家不算多，現時似乎是『有價無市』」。