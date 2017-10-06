﻿中建置地「至底價」 合股遭否決或違規

當上市公司股價跌至只有1仙，進行股份合併是正常做法。早前提出20合1的中建置地（261），合股議案卻在股東特別大會遭絕大比數否決，公司更可能因此違反《上市規則》。據了解，港交所（388）認為，假若有公司未能符合《上市規則》要求，又沒有及時糾正，日後進行一些需要港交所審批的交易，便較難過關。



近期股市雖然強勢，但資金主要追逐重磅股，不少「股仔」仍然乏人問津，甚至跌至1仙水平。由於港交所的交易系統最低價格是1仙，按照《上市規則》，這類公司要以合股等方法，令到其股份可以正常買賣。根據《上市規則》第13.64條 ，「如發行人的證券市價接近0.01元或9995元的極點，本交易所保留要求發行人更改交易方法，或將其證券合併或分拆的權利。」



樂亞今表決合股議案



近期港交所開始處理這些1仙股份，繼中建置地之後，集成控股（1027）、樂亞國際（8195）都相繼提出合股，比率全部都是20合1。樂亞國際將會在今天的股東特別大會表決合股議案，至於集成控股的股東特別大會則在下周一（9日）舉行。



不過，在上月28日舉行股東特別大會的中建置地，卻有出乎意料的投票結果，股東以99.74%的絕大多數，否決合股建議，中建置地股份因此繼續停留在1仙水平。



據了解，港交所認為上市公司必須符合《上市規則》的要求，而公司董事局有責任令股東了解違反有關要求的後果。如果有公司未能解決13.64條所述的問題，一些需要港交所批准的交易，例如涉及發行新股的行動，相信將較難獲批。



中建置地是中建富通（138）的子公司，中建置地去年12月發出通告，表示中建富通已出售140億股（10.43%股權）中建置地股份，以及4.96億元的可換股債券。其後在港交所股權披露資料，顯示上述交易的買家為蔡嵩豐。不過，根據中建置地最新的中期報告，截至今年6月底止，該批股份以及可換股債券，仍然由中建富通持有。換言之，出售控股權的交易可能尚未完成。